Francia, 1 gol en 49 remates

Dusseldorf (Alemania), 26 jun (EFE).- Sólo Serbia, eliminada con un punto en el grupo C, ha marcado menos goles en la primera fase de la Eurocopa 2024 que Francia, que ha acertado en tan solo uno de sus 49 remates a lo largo de tres partidos, lastrado por un falta de pegada impropia de sus futbolistas y derivado a una parte del cuadro que lo exige aún más, junto a Portugal, Alemania, España y Dinamarca.

El otro tanto del equipo 'bleu', el de su única victoria hasta ahora por 0-1 contra Austria, hace ya más de una semana, ni siquiera fue un tiro a portería, sino un centro hacia atrás de Kylian Mbappé que Maximiliam Wöber se despejó contra su propio marco, para poner en evidencia aún más una ineficacia que ha disparado las dudas en Francia con celeridad.

Ya no basta con el hecho de generar ocasiones, tan reiterado en los días previos, más allá de anotarlas o no, el empate contra Polonia sí ha tenido consecuencias en su posición en el grupo, segundo, y en sus próximos rivales. "Su portero estuvo bien, tuvimos un buen rival, pero tenemos que hacerlo mucho mejor para marcar. Todavía tenemos este problema de eficacia", expresó el centrocampista Adrien Rabiot, tras el encuentro de este martes.

Los números lo delatan. Francia ha rematado 49 veces. Catorce han ido entre los tres palos, diecisiete terminaron fuera y dieciocho fueron bloqueados por sus adversarios. Sólo Alemania, con 57, la supera en esta primera fase. Y su único acierto fue de penalti. De Mbappé, que, a nivel individual, ha marcado una de diez.

El nuevo delantero del Real Madrid, ausente en el 0-0 contra Países Bajos por la fractura de nariz sufrida ante Austria y reaparecido en el 1-1 ante Polonia, no es sólo el jugador que más ha disparado de su selección en este torneo, sino también de toda la Eurocopa, igualado con el alemán Kai Havertz, el serbio Alexander Mitrovic y el danés Christian Eriksen. También es el hombre con más remates entre los tres palos de la competición: seis.

Hasta otros trece jugadores de Francia han probado suerte en la destreza ofensiva en los tres primeros partidos, todos sin un solo gol.

Ni siquiera Antoine Griezmann, con sus nueve remates en la Europa. Y tan solo dos goles en sus últimos 31 encuentros como internacional. Desde el 30 de noviembre de 2022 no era suplente por decisión técnica, como lo fue ante Polonia.

"No me he enfadado con Antoine. Fue una elección táctica, sin más. Tengo muchos jugadores, tengo diferentes cartas en mi mano. Quiero tener el equipo más peligroso para el rival. Teníamos a Kylian, a Barcola y a Dembélé, era una delantera muy peligrosa. No hay problemas con Antoine. Ha jugado dos partidos casi enteros. Sé de lo que es capaz de hacer y se ha tomado la suplencia como un profesional", repasó Didier Deschamps.

Aparte del máximo goleador de todos los tiempos del Atlético de Madrid, Marcus Thuram, el atacante titular en los dos primeros choques, suplente también en el tercero, ha lanzado siete remates, también sin un solo gol. Ha logrado dos dianas en sus 22 duelos con Francia. Ousmane Dembele ha probado cinco veces. En sus últimas 24 choques con la selección gala, sólo logró dos goles.

Los mismos tiros, cinco, ha firmado Aurelien Tchouameni en esta Eurocopa. N'Golo Kanté, tres; Theo Hernández y Olivier Giroud, dos; y Bradley Barcola, Wiliam Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Jules Koundé y Yousouff Fofana uno cada uno, para sólo dos goles que se contraponen con los números ofensivos de Francia también a nivel colectivo.

El conjunto 'bleu' es el segundo que más ataca de la Eurocopa 2024, con 164. Sólo lo supera Alemania, con 207. El conjunto germano ha marcado ocho goles. Cuatro veces más.

También es el equipo que más regatea, con 67 (Dembele es el jugador en ese sentido con más productividad en todas las selecciones, con 22), y el tercero que ha sacado más córner, con 19, sólo rebasado también por el equipo anfitrión, con 25, y Dinamarca, con 21.

"No, no estoy nada decepcionado. Queríamos el primer puesto, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Dimos todo hasta el final. El equipo está unido y creando oportunidades. Estamos donde queremos estar, aunque tenemos mucho margen de mejora", asumió Deschamps, que también encadenó dos empates en las últimas dos jornadas de la anterior Eurocopa, en 2021, antes de caer eliminada en octavos de final contra Suiza. Un aviso.

De momento, ha pasado a las eliminatorias, pero dirigida a una parte del cuadro que quizá no intuía, al lado de Portugal -será su rival en cuartos si ambos pasan los octavos-, Alemania y España -sus posibles oponentes en el caso de alcanzar las semifinales-, mientras reflexiona y se repone en su concentración en la ciudad alemana de Paderborn, antes de entrar en juego el próximo lunes en Dusseldorf, ya sin margen, necesitado de goles.

En su cuota actual de dos goles en sus fases finales precedentes de la Eurocopa, Francia ni siquiera fue más allá de la ronda de grupos. Ni en 2008, cuando sólo logró un tanto (empató con Rumanía a cero y perdió 4-1 con Países Bajos y 0-2 con Italia), ni en 1992, cuando anotó dos en su eliminación por las igualadas ante Suecia (1-1) e Inglaterra (0-0) y la derrota por 1-2 ante Dinamarca. Otro aviso para una favorita en entredicho, pese a Mbappé.

Iñaki Dufour