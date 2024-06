El mayor fondo de pensiones de Noruega pone fin a su inversión en una empresa de EEUU por la ofensiva en Gaza

El principal fondo de pensiones de Noruega ha anunciado el fin de sus inversiones en el grupo industrial estadounidense Caterpillar por el riesgo de que su equipamiento sea usado por parte del Ejército de Israel en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza, desatada en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y en operaciones en Cisjordania. "Durante mucho tiempo, Caterpillar ha suministrado buldóceres y otros equipos que se han utilizado para demoler viviendas e infraestructura palestinas para despejar el camino a los asentamientos israelíes", ha dicho la responsable de inversiones en KLP, Kiran Aziz, según un comunicado publicado por el fondo en su página web. "También se ha alegado que el equipo de la empresa está siendo utilizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en conexión con su campaña militar en Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás", ha dicho. "Como la empresa no puede garantizarnos que está haciendo algo al respecto, hemos decidido excluirla de la inversión", ha agregado. De esta forma, el fondo ha desvelado que ha mantenido un diálogo durante varios meses con Caterpillar sobre el riesgo de que esté contribuyendo a la comisión de abusos de los Derechos Humanos y a violaciones del Derecho Internacional, si bien ha insistido en que la empresa no ha respondido a estas preguntas en sus interacciones. "Aunque Caterpillar se ha mostrado dispuesta a entablar un diálogo con KLP, las respuestas de la empresa no lograron fundamentar de manera creíble su capacidad para reducir realmente el riesgo de violar los derechos de las personas en situaciones de guerra o conflicto, o de violar el Derecho Internacional", ha recalcado Aziz. KLP, que en 2021 ya excluyó a varias compañías vinculadas con asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, incluido Motorola, ha detallado que sus activos en Caterpillar ascienden a 728 millones de coronas noruegas (alrededor de 64,15 millones de euros). La decisión ha sido anunciada cerca de un mes después de que España, Irlanda y Noruega anunciaran formalmente el reconocimiento del Estado de Palestina, una medida a la que desde entonces se han sumado Eslovenia y Armenia, con lo que ascienden a 147 los países miembros de Naciones Unidas que han dado este paso hasta la fecha. Desde hace años hay activa una campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que busca aumentar la presión política y económica sobre Israel de cara a que cumpla el Derecho Internacional avanzar hacia el establecimiento del Estado de Palestina, unas acciones muy criticadas por parte de las autoridades israelíes.

