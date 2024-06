Atari actualiza su colección de juegos del 50 aniversario con una edición extendida que añade 39 títulos

Atari y Digital Eclipse han anunciado una actualización de la recopilación de videojuegos Atari 50, que llegará el 25 de octubre y que añade 39 juegos extra y dos nuevas líneas temporales, recopilando así más de 140 juegos clásicos. La compañía de videojuegos, fundada en la década de los años 70 y conocida, entre otras cosas, por su consola Atari 2600, lanzó en junio del año 2022 una recopilación de más de 90 títulos jugables que repasan su historia con motivo de su 50 aniversario. La recopilación Atari 50: The Anniversary Celebration también incluyó seis juegos inéditos que reimaginan clásicos de la compañía, y que los usuarios pueden jugar en las consolas de Nintendo, Xbox y PlayStation, así como a través de Steam, Epic Games Store y la Atari VCS. Ahora, junto con la desarrolladora Digital Eclipse, Atari ha anunciado una expansión de su recopilación de videojuegos, Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition que, además de la versión original, añade 39 juegos más y dos nuevas líneas temporales. Tal y como ha detallado la compañía en un comunicado, con esta expansión se han recopilado más de 140 títulos clásicos presentados con "emulación de primera clase" que, además, permitirán a los usuarios "descubrir la marca que lanzó la industria moderna de los videojuegos". En concreto, se incluye la emulación de juegos y prototipos recientemente rescatados que nunca habían sido lanzados, además de "otras joyas raras" creadas para siete plataformas de hardware: Arcade, Atari 800, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari Lynx. Además de los videojuegos, Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition ofrece más de 13 nuevos segmentos de entrevistas exclusivas con figuras clave de la industria de los videojuegos, como programadores, artistas, historiadores y desarrolladores de juegos caseros. Una de las nuevas líneas temporales que incluye es la línea del Amplio Mundo de Atari, que incluye 19 juegos y ocho segmentos de vídeo, y que trata de mostrar en profundidad la historia de la compañía y cómo logró influir en creadores y jugadores "a lo largo de las décadas". Por ejemplo, se puede acceder a un análisis del juego Berzerk de Steam Electronics, cuyos protagonistas son robots destructores y que cuenta con "innovaciones inusuales" de finales de los años 80. También se puede conocer a la artista Evelyn Seto, quien ayudó a crear el icónico logo 'Fuji' de Atari, o al creador del juego Pong, Al Alcorn. Por otra parte, esta extensión de la colección también dispone de la línea temporal de la Primera Guerra de Consolas, que incluye 20 juegos y media docena de segmentos de vídeo. Esta línea se centra en la historia de la rivalidad de más de 45 años que tuvo lugar entre Atari, con la consola 2600 y el Intellivision de Mattel, que recientemente finalizó con la compra de Intellivision por parte de Atari. Así, esta línea incluye una selección de juegos M Network, juegos deportivos Atari y algunos "raros prototipos" de Atari 2600 y 5200. Además, cuenta con entrevistas con personalidades como el exdirector de juegos de Intellivision Don Daglow, y la programadora de M Network Jane Terjung. Con todo ello, los usuarios podrán adquirir la versión extendida Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition el 25 de octubre de este año y estará disponible para las consolas PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Compartir nota: Guardar Nuevo