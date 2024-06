(AMP.) Sánchez da la bienvenida al PP por el pacto del CGPJ y Feijóo insiste con Begoña Gómez y la dimisión del fiscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado al PP la bienvenida al cumplimiento de la Constitución por el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destacando que "ojalá éste sea el primero de otros muchos acuerdos". Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él ha cumplido con su "deber" y le ha pedido que dimita el fiscal general del Estado, que se deje de "exculpar a los condenados socialistas por corrupción" a través del TC y que ofrezca explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar. Así se han pronunciado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, marcada por el acuerdo que sellaron este martes el PSOE y el PP, en presencia de la Comisión Europea, para proceder a la "inmediata" renovación del órgano de gobierno de los jueces y presentar una proposición de ley orgánica que "reforzará la independencia del Poder Judicial". Feijóo ha arrancado su intervención recordando que en septiembre de 2023, en su investidura fallida, enumeró sus "compromisos" para ordenar el CGPJ y "prácticamente en su mayoría están concretados" en ese pacto sellado en Bruselas. Además, y tras las duras críticas de formaciones como la de Santiago Abascal, ha recordado que aquella propuesta contó "con el voto favorable de UPN, de CC y de Vox". A renglón seguido, dado que hace una semana Sánchez afirmó en el Congreso que el PP es "un partido de extrema derecha" y, ahora ha pactado con los populares el CGPJ, le ha preguntado con ironía si también él se "ha vuelto de extrema derecha". SÁNCHEZ: UN PACTO "BUENO" PARA LOS CIUDADANOS Y LA ECONOMÍA Sánchez ha contestado que entendía que Feijóo pueda hacer hoy "algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que le han llevado por la senda de la oposición destructiva" y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado después de "cinco años" de "bloqueo absolutamente inédito" al órgano de gobierno de los jueces. "Creo que es motivo para felicitarse porque creo que es bueno para los ciudadanos, es bueno también para las empresas y para la economía española porque traerá seguridad jurídica. Y por supuesto también para el buen nombre y la reputación del Poder Judicial", ha declarado. Sánchez ha recalcado entonces al PP que preside un Ejecutivo "de acuerdos" y ha añadido que "todos aquellos que han querido pactar con el Gobierno de España han encontrado siempre la mano tendida", citando a los agentes sociales con la reforma laboral, los gobiernos autonómicos con los fondos europeos o la comunidad educativa y científica. Además, ha destacado que también este jueves van a "ratificar" a nivel europeo "un importante acuerdo que excluye a la ultraderecha de las principales instituciones comunitarias". Tras subrayar que "quedan tres años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar", el presidente del Gobierno ha vuelto a saludar el pacto. "Bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la constitución española", ha dicho a Feijóo. FEIJÓO: ESTE ACUERDO NO ES "PARA AYUDAR" A SÁNCHEZ En su segundo turno, Feijóo ha indicado que, lo acordado en Bruselas este martes, el PP lo habría firmado hace dos años y ha agregado que lo que ha cambiado es "que las instituciones europeas han obligado" a Sánchez a firmar. Dicho esto, ha dejado claro que este acuerdo "no es para ayudar" a Sánchez sino "para poner límite a la voracidad" del Gobierno a la hora de "controlar las instituciones del Estado". Feijóo ha afirmado que él ha cumplido con su "deber" y con su "objetivo" porque ahora el CGPJ "no va a ser controlado ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular". Pero dado que Sánchez le da la "bienvenida al acuerdo", le ha propuesto otros tres "muy sencillos". Así, le ha pedido en primer lugar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado" de la familia del presidente; en segundo lugar, que aquellos que tienen "obediencia debida" al Gobierno dentro del TC dejen de "manosear al Tribunal Supremo" y "dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción", en alusión al caso de los ERE. En tercer lugar, Feijóo le ha pedido que "se siente ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicar todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno", en alusión al caso de su esposa Begoña Gómez y el llamado 'caso Koldo'. "Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos", le ha demandado. SÁNCHEZ: "PARA USTED LA PERRA GORDA" Tras esas declaraciones, el jefe del jefe del Ejecutivo ha espetando al presidente del PP: "Para usted la perra gorda. Lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial". Dicho esto, Sánchez ha recalcado que su Ejecutivo "gobierna para la mayoría" y "siempre ha estado dispuesto a pactar con todos aquellos en aras del interés general y en beneficio de la mayoría social". "Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos", ha dicho a la bancada del Grupo Popular.

