Previa del Eslovaquia - Rumanía

Eslovaquia y Rumanía se enfrentarán este miércoles (18.00 horas/Teledeporte) en un partido en el que la amenaza del posible 'biscotto' estará muy presente, ya que ambos equipos se clasificarán para octavos de final de la Eurocopa de Alemania si el choque termina en empate. Eslovaquia llega al partido como tercera clasificada del Grupo E, donde todos sus componentes tienen tres puntos, tras su sorprendente victoria ante Bélgica (0-1) y su posterior derrota ante Ucrania (2-1), y para lograr la clasificación para octavos de final le vale un empate, mientras que si pierde, estaría fuera si los belgas no pierden. Por su parte, Rumanía llega al encuentro como líder del grupo, aunque empatado con sus tres rivales, tras la exhibición (3-0) que firmaron en el debut ante Ucrania, y la derrota en el segundo partido ante los 'Diablos Rojos' (2-0). Al igual que a sus rivales, un empate les daría el billete matemático a los octavos de final de la Eurocopa, que no logran desde la edición del 2000, mientras que en el caso de victoria podrían optar a ser también primeros de grupo y tirando de los goles en el caso de empate a puntos con Bélgica. Por ello, Eslovaquia y Rumanía deben decidir su actitud ante este encuentro en el que el empate les puede asegurar el pase, aunque también podrían entrar en juego los goles que se marquen en su partido y en el Bélgica-Rumanía. "No hemos sacado la calculadora, aunque sea una práctica habitual en Eslovaquia", advirtió el centrocampista eslovaco Stanislas Lobotka. "Nos jugamos el primer puesto, lo daremos todo en cada segundo, como hemos hecho otras veces. Sí, un empate contra Eslovaquia nos basta y estaremos contentos si termina así, pero para eso debemos estar listos para ganar este partido", apuntó Edi Iordanescu, seleccionador rumano. El combinado de Francesco Calzona, que sólo superó en 2016 la fase de grupos, además de en la Copa del Mundo de 2010, buscará un partido pausado, de pocas ocasiones, y en el que presionen arriba a sus rivales y saquen a relucir su fortaleza defensiva, como lograron en el primer duelo ante Bélgica, en el que sorprendieron a la gran favorita del grupo. Por su parte, Rumanía, después del brillo del debut, con una exhibición de Dennis Man y Nicolae Stanciu, en este tercer encuentro deberán recuperar la seguridad defensiva, donde están brillando Radu Dragusin y el guardameta Florin Nita, el segundo con más intervenciones del torneo tras el georgiano Giorgi Mamardashvili. En los tres enfrentamientos previos, el balance es de una victoria para Rumanía y dos empates. El único triunfo llegó en la clasificación para la Eurocopa del 2000, en la que los rumanos lograron por última vez el pase a octavos, y lo hicieron después de vencer 1-5 en la previa del torneo a los eslovacos. El último choque fue en 2013, un partido que se saldó por 1-1, un resultado que podrían firmar ambos para estar en los octavos de final. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESLOVAQUIA: Dubravka; Skriniar, Vavro, Pekarik, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schrenz, Bozenik y Haraslin. RUMANÍA: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Coman y Dragus. --ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). --ESTADIO: Commerzbank-Arena de Frankfurt. --HORA: 18.00/Teledeporte.

