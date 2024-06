Meloni y Orbán destacan sus puntos comunes sobre migración irregular a pesar de sus diferencias respecto a Ucrania

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homólogo húngaro, Viktor Orbán, se han reunido este lunes en Roma para hablar sobre la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que Hungría ejercerá durante seis meses a partir del próximo 1 de julio, y han destacado sus puntos en común respecto a la migración irregular y el "reto demográfico" a pesar de sus diferencias respecto al conflicto en Ucrania. "Coincidimos en lo que respecta a la gestión de los flujos migratorios. Coincidimos en que el nuevo enfoque europeo que se ha desarrollado en los últimos meses, también gracias al impulso de Italia basado en (...) la lucha contra la inmigración ilegal masiva, la lucha contra los traficantes y el compromiso de construir un nuevo modelo de cooperación y asociación con las naciones de origen y tránsito que sea beneficioso para todos y llegar a la raíz de las causas de la migración", ha asegurado Meloni durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias italiana Adnkronos. Asimismo, han coincidido en que "es importante experimentar" con nuevas medidas contra la migración irregular y que se debe crear una estrategia europea para el desarrollo del continente africano. "Hemos hablado de la inmigración ilegal. Ustedes están más cerca de África que nosotros, pero también vienen a nosotros, así que la situación en África también nos preocupa. Según nuestros cálculos, en los próximos 20 años la población de África aumentará en 750 millones de personas, así que hay dos soluciones: o tenemos un proyecto de desarrollo para África con el que consigamos que siga siendo el hogar de los africanos o habrá una inmigración masiva que no podremos gestionar", ha manifestado Orbán. Respecto al reto demográfico, Meloni ha aseverado que las bajas tasas de natalidad son un problema "que afecta a todo el continente" y que ninguno de los países llega a la "tasa de reemplazo", que se refiere al número mínimo de hijos por mujer que garantiza la continuidad de la población, y que es "una de las condiciones previas" para "construir una Europa fuerte" que pueda "volver a ser protagonista en el mundo". "Si no afrontamos juntos este reto y no somos capaces de invertir esta tendencia a medio y largo plazo nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas de bienestar serán insostenibles, y por eso siempre hemos considerado que debemos trabajar juntos en este asunto", ha añadido Meloni. Además, Hungría también planea presentar un acuerdo sobre competitividad, el "principal problema de Europa", según Orbán, que pretende construir "una industria fuerte en la que la transición verde sea colaborativa y que no actúe contra la economía". "Estoy convencido de que sin una mayor competitividad se perderán puestos de trabajo europeos en la próxima década", ha añadido el mandatario húngaro. DISCREPANCIAS SOBRE EL CONFLICTO EN UCRANIA Respecto a la guerra en Ucrania, Meloni ha hablado sobre sus diferencias con Orbán a la hora de tomar ciertas posiciones, aunque las ha minimizado al considerar que ha permitido tanto a la UE como a la OTAN "tomar decisiones muy importantes" incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. "Obviamente también hemos hablado del conflicto en Ucrania. Sabemos muy bien que nuestras posiciones no siempre coinciden. Precisamente por eso quiero decir que aprecio mucho la posición que Hungría ha mostrado hasta ahora, tanto en el seno de la Unión Europea como en el de la OTAN, permitiendo a otros Estados miembros y aliados tomar decisiones muy importantes incluso cuando no estaban completamente de acuerdo", ha añadido la mandataria italiana. Por último, ha reiterado el apoyo "indiscutible" de ambos a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, a la que apuestan por reconstruir para permitir que "crezca" y "prospere".

