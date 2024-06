Google desarrolla nuevos 'chatbots' basados en famosos e influencers de YouTube

Google está trabajando en nuevos 'chatbots' impulsados por la familia de modelos de Inteligencia Artificial (IA) que desarrolla, Gemini, y que estarán basados en famosos e influencers de YouTube, quienes también podrán crear sus propios 'bots'. Actualmente Google trabaja en un proyecto de IA que permitirá a los usuarios conversar con 'chatbots' inspirados en celebridades o 'influencers' de YouTube, según ha avanzado The Information y recogen medios como Android Authority. Estos 'bots' personalizados estarán impulsados por los diferentes modelos de lenguaje de Gemini, a fin de que puedan imitar o emular el estilo de respuesta de la persona o celebridad escogida durante su uso. El gigante tecnológico se habría inspirado en el trabajo de otras compañías como Meta Platforms, que ya hace unos meses desarrolló una serie de agentes de IA dirigidos principalmente a un público joven. También entonces se puso en contacto con creadores de contenido y celebridades para crear sus propios 'chatbots' en su interacción con los seguidores. Character.ai es otra plataforma que permite crear avatares personalizados con estilos de respuesta únicos que se pueden entrenar mediante conjuntos de datos de texto. Estos personajes famosos pueden ser reales o ficticios. La herramienta de Google estará integrada en YouTube, lo que permitirá a los creadores desarrollar sus propios personajes de IA y mejorar la interacción con sus audiencias, tal y como han avanzado personas relacionadas con la marca. No obstante, The Information ha señalado que es probable que estos 'chatbots' únicamente lleguen a Google Labs, la plataforma para productos experimentales de la compañía, en lugar de desplegarse de forma más amplia.

