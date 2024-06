Gobierno de Venezuela llama al chavismo a participar en el simulacro de las presidenciales

Caracas, 25 jun (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este martes a los simpatizantes del chavismo a participar, el próximo domingo, en el simulacro electoral de las presidenciales del 28 de julio.

"Este domingo, nos vamos al simulacro (...) por la gran victoria de Venezuela que daremos el 28 de julio. (...) El domingo todos y todas a votar, que nadie se quede, vamos a decirles a ellos desde ya 'no te atrevas, no te atrevas, pataruco (cobarde) imperialista, no te atrevas, pataruco fascista, a atentar contra Venezuela", dijo en un acto político.

La también ministra de Economía y coordinadora central del comando de campaña del presidente Nicolás Maduro, candidato a la reelección, acusó nuevamente a la oposición de "cometer locuras" y "pretender derrumbar" un puente en el sur del país, y advirtió que quien "se atreva a atentar contra el pueblo venezolano, lo pagará con la justicia".

"Aquí estamos los guardianes y las guardianas de (Simón) Bolívar y de (el fallecido mandatario Hugo) Chávez, somos los guardianes del pueblo", expresó Rodríguez, quien, además, pidió a los chavistas organización de cara a los venideros comicios y velar por "la paz" y "la tranquilidad" del país ante el "desespero" que -agregó- tiene el antichavismo.

El próximo domingo, 30 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) celebrará un simulacro de las presidenciales de julio con el objetivo de comprobar que todo funciona de manera correcta.

En estos comicios participa una decena de candidatos, entre ellos Maduro y el aspirante de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia.