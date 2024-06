El PP acusa al Gobierno de enfrentar a las CCAA con el reparto de menores migrantes y PSOE le pide acciones

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes al Gobierno de enfrentar a las comunidades autónomas con el reparto de los menores migrantes no acompañados. Mientras, el PSOE pide acciones de los 'populares'. Precisamente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comenzado este martes, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa para la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Sobre ello, Tellado ha destacado en rueda de prensa en la Cámara Baja que "la responsabilidad migratoria es del Gobierno" y ha añadido que el Ejecutivo "no puede traspasarla a otros". "Es bastante lamentable que lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, como el Gobierno lo que pretende es enfrentar a unas comunidades con otras y sacarlas además del debate de esta cuestión", ha criticado. En todo caso, Tellado ha señalado que "cualquier solución pasa por la solidaridad entre territorios, por la solidaridad de todas las comunidades autónomas y es el Gobierno de España el que se tiene que sentar con las distintas administraciones para buscar una solución". En esta línea, ha precisado que el Gobierno tiene que poner "medios materiales y medios humanos" para poder atender la crisis migratoria. Por su parte, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha acusado a Tellado de acudir "todo el día" al Congreso "a meterse con el Gobierno". "Ahora, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a asumir esa solidaridad? Porque el Partido Popular gobierna la mayoría de las comunidades autónomas que tienen que aceptar la recepción, también, de un número razonable de esta inmigración. La cuestión no es señalar todo el día al Gobierno, sino cuál es mi compromiso", ha subrayado. Finalmente, el socialista ha señalado que se trata de "un buen momento" para que "cada uno" se retrate con este asunto y ha pedido acciones de los 'populares'. "La solidaridad no es una palabra. La solidaridad es una acción, es una actuación, y ahí se demuestra quién de verdad está en favor de la solidaridad con todo lo que significa la llegada de esas pateras a Canarias, con el con el drama humano que hay detrás de todo esto, especialmente cuando hablamos de menores y quien habla solo de boquilla", ha expuesto. Según han informado fuentes del Grupo Vasco, el portavoz el Grupo Vasco, Aitor Esteban, y el portavoz adjunto, Mikel Legarda, se han reunido este martes en el Congreso con Ángel Víctor Torres y con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la reforma de la Ley de Extranjería. PNV DICE QUE LA NEGOCIACIÓN "AVANZA DE FORMA POSITIVA" En este sentido, PNV destaca que son un pueblo "acogedor" y ha destacado que lleva "meses" trabajando "discretamente en la reforma de la Ley de Extranjería, "con el objetivo de que las personas menores no acompañadas puedan desarrollar un proyecto de vida inclusivo en la sociedad de acogida". "Esta es una nueva reunión, en esta ocasión pública, en el contexto de una negociación que avanza de forma positiva", ha expuesto. Asimismo, han precisado que hay una realidad que "desborda" a "muchas instituciones", como el Gobierno de Canarias o las Diputaciones Forales, y que "impide dar la mejor atención". "Para ello, a través de la reforma de la Ley de Extranjería debemos ser capaces de alinear la gestión de los recursos y que todas las instituciones con competencias asuman su responsabilidad", han concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo