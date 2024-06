Crónica del Francia - Polonia: 1-1

La selección francesa terminó como segunda del Grupo D de la Eurocopa que se está disputando en Alemania después de no poder ganar este martes a la eliminada Polonia, frente a la que empató a un gol en el Signal Iduna Park de Dortmund para verse superada en la clasificación por la sorprendente Austria. La doble campeona del mundo, tras dos discretos encuentros ante austriacos y Países Bajos, mejoró ostensiblemente, ayudado también por la vuelta de Kylian Mbappé, que elevó su nivel pese a la incomodidad de la máscara que le protege de su fractura nasal y que marcó el gol de los suyos desde el punto de penalti, pero que se topó con un gran Lukasz Skorupski, el mejor de los suyos y que se le cruzó en varias ocasiones. Los de Didier Deschamps fueron mejores, pero acabaron penalizados por una pena máxima anotada por Robert Lewandowski. Francia arrancó con fuerza el choque, con la vuelta de su estrella y la suplencia de Antoine Griezmann. El primer disparo a puerta fue de su rival, pero de inicio el duelo sólo tuvo una dirección, la de la portería de un Skorupski, titular en lugar de Szczesny y clave para los suyos. Los 'Bleus' salieron con energía y decididos a por el partido, impulsados por la energía de Ousmane Dembélé, un quebradero de cabeza por su banda derecha y creador de la primera ocasión a la que no llegó por muy poco Barcola, la gran novedad en el once. Sí cogió el balón Theo Hernandez, pero su disparo lo repelió bien colocado el portero polaco, también acertado ante el extremo minutos después. Pese al buen inicio de los de Deschamps, Polonia se fue desperezando poco a poco y también amenazó a Maignan, principalmente a través de un Robert Lewandowski, que recuperó la titularidad y que gozó de la mejor de los suyos con un afilado cabezazo pasada la media hora que se marchó cerca el palo de la portería francesa. Sin embargo, los dos principales protagonistas fueron Mbappé y Skorupski. El 'enmascarado' tuvo dos buenas opciones ante el guardameta, pero este le supo aguantar y abortarlas para mantener a los suyos con todas las opciones para los segundos 45 minutos. MBAPPÉ MARCA, LEWANDOWSKI REPLICA Y tras el paso por los vestuarios, Francia mantuvo su ímpetu y controló mucho más el partido ante un rival al que le costó mucho más poder acercarse al área de la doble campeona del mundo. Mbappé volvió a tener dos consecutivas, una con Skorupski otra vez acertado y una segunda que se fue muy cerca del palo. Finalmente, la ambición francesa tuvo premio con un penalti de Kiwior sobre Dembélé que permitió al capitán 'bleu' romper el 'muro' que había levantado el guardameta polaco y en una EURO donde todavía no había visto puerta. El tanto no despertó a Polonia, agarrado a Skorupski una vez más ante Barcola e incapaz de generar ocasiones y de encontrar a Lewandowski, mientras que Deschamps movía el banquillo con un triple cambio, entre ellos Griezmann. Probierz trató de refrescar a los suyos que volvieron a aferrarse a su estrella, que lanzó un potente aviso a Maignan con el que el combinado centroeuropeo fue despertando hasta lograr el empate tras un penalti de Upamecano sobre Swiderski, señalado tras el aviso del VAR después de que Mbappé fallase una gran ocasión con una pobre ejecución ante Skorupski. Lewandowski falló su primer intento, pero Maignan se terminó adelantando ante el carrusel de amagos del blaugrana, que no perdonó el segundo. El gol dejó algo 'tocada' a Francia y animó a Polonia que vivió sus minutos más dominadores, con el delantero del FC Barcelona lanzando otro aviso. Los 'Bleus' se rehicieron, pero Skorupski y la zaga polaca no le concedieron el ansiado gol para condenarles a la segunda plaza del grupo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FRANCIA, 1 - POLONIA, 1 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. FRANCIA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouámeni (Fofana, min.81), Kanté (Camavinga, min.61), Rabiot (Griezmann, min.61); Dembélé (Kolo Muani, min.86), Mbappé y Barcola (Giroud, min.61). POLONIA: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (Skoras, min.68); Szymanski (Swiderski, min.68), Lewandowski y Urbanski. --GOLES. 1-0, minuto 56. Mbappé, de penalti. 1-1, minuto 79. Lewandowski, de penalti. --ÁRBITRO: Marco Guida (ITA). Amonestó a Rabiot (min.43), por Francia, Hernandez (min.53), y a Zalewski (min.24), al seleccionador Probierz (min.53), Dawidowicz (min.89) y Swiderski (min.92), por Polonia. --ESTADIO: Signal Iduna Park de Dortmund.

