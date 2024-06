(Crónica) Brasil alimenta sus dudas y Colombia confirma buenas sensaciones en su debut en la Copa América

Brasil debutó con un empate sin goles (0-0) en la Copa América ante Costa Rica en California pese a rematar hasta en 19 ocasiones, mientras que en el otro partido del Grupo D Colombia reafirmó su condición de aspirante al título con un triunfo (2-1) ante Paraguay en Houston gracias a los goles de Daniel Muñoz y Lerma. El estreno de Brasil en la Copa América en Estados Unidos fue decepcionante. La pentacampeona del mundo, que lleva arrastrando bastantes críticas en los últimos meses, no pudo pasar del empate pese a alinear en el SoFi Stadium un tridente muy ofensivo -los madridistas Vinícius Junior y Rodrygo, el primero de ellos muy errático durante los 69 minutos que estuvo sobre el césped, y el barcelonista Raphinha- que se mostró inoperante ante la portería 'tica'. El combinado dirigido por Dorival Júnior anduvo muy cerca de adelantarse en el minuto 29 de encuentro tras una falta botada por Raphinha y que Rodrygo prolongó al segundo palo para que Marquinhos solo tuviera que empujarla. Tras la revisión del VAR, el tanto quedó anulado por fuera de juego. No sería la última oportunidad antes del descanso para Brasil, que reclamó un penalti por mano tras un centro de Paquetá que el árbitro no cobró. En la segunda mitad, el dominio de Brasil se acentuó aun más. En el minuto 62, Paquetá, con un zurdazo desde 30 metros, estrelló el balón en el palo izquierdo de la portería de Sequeira. Tan solo 10 minutos después, el guardameta tico tuvo que aparecer para detener un remate de cabeza de su propio compañero Quiros, que a punto estuvo de suponer la victoria a Brasil. Sería la antesala de un asedio brasileño que en botas de Arana, Rodrygo y Bruno Guimaraes tuvo el gol, pero la falta de puntería condenó a los brasileños. En el otro encuentro de la jornada, Colombia reafirmó su gran momento con una victoria (2-1) ante Paraguay, en lo que es ya el octavo triunfo consecutivo de los cafeteros, que ya suman 24 encuentros sin perder. En esta ocasión, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo encontró en las figuras de Daniel Muñoz y Lerma a sus héroes. El primer gol del partido llegaría a la media hora, cuando un gran centro al segundo palo desde el costado izquierdo de James Rodríguez fue cabeceado en el segundo palo por Muñoz, que batió a Acosta. No se quedaría ahí la ambición de Colombia que, tan solo 10 minutos después, aprovechó una falta botada a pierna cambiada por James para hacer el segundo. En esta ocasión fue Lerma el que mandó al fondo de la red el esférico con un testarazo, un gol que encarrilaba el triunfo. Sin embargo, le tocaría sufrir a Colombia en el tramo final del partido. A falta de 20 minutos para el final, Sosa puso un gran balón desde el pico izquierdo del área colombiana para que Enciso solo tuviera que cruzar el balón en el segundo palo para recortar diferencias y poner el 2-1. Los paraguayos intentaron la machada pero el marcado no se movió más.

