Previa del Dinamarca - Serbia

Las selecciones de Dinamarca y Serbia se enfrentarán este martes (21.00 horas/Teledeporte) en un partido del Grupo C en el que ambos están obligados a ganar ya que los daneses deben vencer para certificar su clasificación para los octavos de final, mismo objetivo que persiguen los serbios, a los que no les vale otra cosa que el triunfo. La campeona de Europa de 1992 llega al partido tras empatar en el debut ante Eslovenia (1-1), mismo resultado, aunque con diferente sabor, que en el segundo encuentro ante Inglaterra. Con dos puntos, los daneses deben ganar para certificar su clasificación e incluso podrían luchar por pasar como primeros si vencen por más de un gol de ventaja e Inglaterra no cumple ante Eslovenia. El equipo de Kasper Hjulmand logró el empate ante los ingleses gracias a un golazo de Morten Hjulmand, y pudo llevarse el triunfo en el tramo final, pero sumó un punto más valioso que el que logró ante los eslovenos. Ahora, tras dos empates, sólo la victoria, algo que se le ha resistido en sus últimas presencias en grandes torneos, le garantiza el pase a los cruces ante una Serbia más urgida tras caer ante Inglaterra y salvar un empate 'in extremis' ante Eslovenia. Dinamarca necesita ante todo mejorar sus prestaciones ofensivas porque hasta ahora sólo ha marcado dos goles, ambos anotados por centrocampistas. Por ello, espera la aparición por fin de su principal baza arriba, un Rasmus Hojlund, cuyo 'olfato' goleador se antoja clave y que hasta ahora ha pasado un tanto desapercibido. La 'Dinamita Roja' también deberá vigilar las amonestaciones porque tiene apercibidos de perderse los octavos a Noergaard, Maehle y Vestergaard. Por su parte, Serbia afronta el tercer partido después de la derrota en el debut ante Inglaterra (1-0) y el empate (1-1) ante Eslovenia, gracias al gol en el descuento de Luka Jovic, que mantiene con vida a los serbios antes del último partido. Los balcánicos buscarán su primera victoria en una Eurocopa, en la que debutan en esta edición como Serbia, después de su ausencia en los últimos cuatro torneos. Para ello, lo único que le garantiza acabar entre los dos primeros del Grupo C es ganar y que Eslovenia no lo haga, porque si ambos lo hacen, finalizará tercera por detrás de eslovenos e ingleses. El combinado de Dragan Stojkovic no atraviesa su mejor momento, con sólo cuatro victorias en sus 13 últimos partidos, mientras que desde que ganase a Costa Rica en su debut en el Mundial de 2018, no lo ha vuelto a hacer en sus siguientes siete partidos de una gran cita. La entrada de Samardzic por Dusan Vlahovic podría ser una de las novedades en un once en el que no parece que vaya a entrar el 'salvador' Luka Jovic. Además, el equipo serbio tendrá que romper su 'maldición' ante un rival al que nunca ha ganado en sus tres anteriores partidos, con un saldo desfavorable de ocho goles encajados y sólo uno anotado. El último, en marzo de 2022, derrota por 3-0. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. DINAMARCA: Schmeichel; Maehle, Andersen, Vestergaard, Christensen y Kristiansen; Hjulmand, Hojbjerg, Eriksen; Wind y Hojlund. SERBIA: Rajkovic; Zivkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Mladenovic; Ilic, Lukic; Tadic, Mitrovic y Vlahovic. --ÁRBITRO: François Letexier (FRA) --ESTADIO: Allianz Arena (Múnich). --HORA: 21:00/La 2 y Teledeporte.

