Podemos reclama a la UE investigar la tragedia en Melilla de 2022 y que se depuren responsabilidades en el Gobierno

Podemos ha reclamado a la Comisión Europa que obligue a España a abrir una investigación para esclarecer la muerte de al menos 27 migrantes en la valla fronteriza de Melilla en 2022 y depurar responsabilidades políticas, algo que no ha hecho el ala socialista del Ejecutivo. Así lo demanda en una misiva dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y suscrita por las dirigentes de la formación Irene Montero, Isa Serra, e Idoia Villanueva. En rueda de prensa Serra, también coportavoz de la formación, ha manifestado que la muerte de migrantes en la frontera de Melilla fue una "masacre" con una intervención policial por parte de Marruecos que propicio que al menos 27 personas murieran, aunque hay entidades que estima que pudieron fallecer al menos un centenar de migrantes. De esta forma, ha considerado que es un "vergüenza" que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, afirmase en su día que se actuó "de acuerdo a la legalidad" y que pretenda que "no haya ningún tipo de responsabilidad sobre una masacre". Dos años después, ha relatado Serra, no se han depurado responsabilidades y se ha perpetuado la "impunidad y el oscurantismo" sobre lo que sucedió, como revela que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público marroquí hayan archivado la investigación sobre esta tragedia. "Este es un episodio más de los innumerables crímenes en frontera que se han producido en las fronteras de nuestro país y de las vulneraciones de derechos humanos que tienen que ver con la externalización de fronteras, con la deshumanización y con las políticas de inmigración, de asilo y de extranjería que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, porque son políticas racistas contra las personas racializadas" ha denunciado Serra. Por tanto, Podemos ha reclamado que la Comisión Europea actúe con todas las herramientas posibles para obligar a España que abra de nuevo una investigación para que esta tragedia "no quede impune" y se "rindan cuentas".

Compartir nota: Guardar Nuevo