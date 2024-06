Mar Flores, seriedad y pocas ganas de hablar sobre el embarazo de Alejandra Rubio en su reaparición

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaban a golpe de exclusiva el pasado miércoles en portada de la revista '¡Hola!' que después de apenas 5 meses de relación, la nieta de María Teresa Campos está embarazada de 3 meses y medio, y será en diciembre cuando se convertirán en padres de su primer hijo. Una impactante noticia -por su juventud, el poco tiempo que hace que se conocen y el controvertido pasado del actor- a la que ya han reaccionado (de manera opuesta) las futuras abuelas, Terelu Campos y Mar Flores. Mientras la hermana de Carmen Borrego se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para defender a su hija de las críticas tras el embarazo y asegurar que está encantada ante la perspectiva de la llegada de un nuevo miembro a su familia, la modelo optaba por poner 'tierra de por medio' e irse de viaje antes de que saliese a la luz la futura paternidad de su hijo Carlo. Su única manifestación hasta el momento fue horas después de salir a la luz el embarazo de Alejandra, cuando compartió un escueto mensaje en redes sociales: "Día intenso, gracias por vuestras felicitaciones. Desconecto" compartía en sus stories, acompañando su 'alegría' de un selfie en blanco y negro y el emoticono de una carita del revés. Y es que como han asegurado en 'TardeAR', Mar no tiene pensado sentarse en un plató para hablar de la paternidad de su hijo porque no le corresponde. Una paternidad sobre la que habría dicho que ya es "mayorcito para hacer lo que quiera". Dardos a Terelu aparte -ya que la colaboradora ya ha sacado tajada económica del embarazo de su hija hablando en '¡De viernes!' y en 'DCorazón'- Mar ha regresado a Madrid a altas horas de la noche de este domingo tras varios días de viaje para huir de la expectación mediática que se ha creado en torno a la paternidad de Alejandra y Carlo. Lejos de mostrarse feliz o revelar si está contenta por convertirse en abuela, la modelo ha reaparecido de lo más seria y esquiva. Con ropa deportiva, sin gota de maquillaje y con rostro cansado, ha esquivado las preguntas de Europa Press sin ocultar su fastidio: "A ver. En serio, gracias eh. ¿Me vas a seguir así todo el rato? No tengo nada que decir. Yo me voy a dormir, que mañana trabajo temprano" ha afirmado muy seria e ignorando todas las preguntas sobre su hijo y Alejandra, y también sobre los rumores de enemistad con la que podría convertirse en su 'consuegra', Terelu. El momento, ¡a continuación!

