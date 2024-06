Lewandowski: "Fue difícil no poder jugar, un drama para mí; ya estoy listo"

Dortmund (Alemania), 24 jun (EFE).- El delantero Robert Lewandowski, el mejor goleador de todos los tiempos de la selección de Polonia, ya está recuperado de una lesión muscular y reapareció en el segundo tiempo del duelo contra Austria, pero aún recuerda el "momento difícil" que pasó por ese motivo, "un drama", para él, al no poder ayudar al equipo, con el que ya está listo para ser titular este martes frente a Francia.

"Fue un momento difícil no poder o no poder formar parte del equipo por la lesión. Tuve que entrenar individualmente. Fue un drama para mí. Después de tantos años en la selección, quería poder jugar aquí al cien por cien. Fueron tiempos difíciles. Quería ser parte del equipo fuera, en el vestuario, pasando tiempo juntos... Ahora estoy listo", anunció.

"Mi objetivo es jugar desde el principio y durante 90 minutos, pero no diré que será así al cien por cien. Vuelvo después de una lesión", apuntó.

"Es tarde, pero nos queda un partido. Queremos dar una alegría a la afición. Sabemos la dificultad del reto. Pero no tenemos miedo a nadie. Así afrontaremos el partido", abundó el atacante, que destacó el nivel de Francia: "Es el subcampeón del mundo y el favorito de la Eurocopa. Tiene individualidades increíbles, pero vamos a pelear. Seremos un rival duro".

Enfrente, Kylian Mbappé, con una máscara protectora por la fractura de nariz sufrida hace una semana frente a Austria. "Es especialmente difícil para un delantero que juega en el área. Hay problema al ver al oponente unos milisegundos antes. Será un reto para él. Jugar con una máscara siempre es una dificultad", valoró el futbolista del Barcelona.

Lewandowski retorna a Dortmund, con el que jugó 187 partidos y marcó 103 goles de 2010 y 2014. "Es aún más sentimental de lo que habría sido hace unos años. Estoy cambiando. Desde hace unos años veo la vida desde otra perspectiva. Recuerdos, lo que viví aquí... Recuerdo todos los partidos. Todavía hay gente que conozco aquí. Desde hace 10 años no estoy en la ciudad por poco más de unas horas. Lo recordaré el resto de mi vida".

Kamil Grosicki anunció este lunes su retirada de la selección. Éste será su último encuentro. "Esta es una decisión muy sentimental. Conocí a Kamil cuando tenía 18 años, vivimos momentos fantásticos juntos. Triste noticia, pero solo puedo agradecerle el valor de jugador y hombre para la selección. Una persona extraordinaria. Un momento muy emotivo", apuntó.

El portero Wojciech Szczęsny también podría hacer lo propio. "No me apresuraría, pero me gustaría que estos titulares no se hicieran realidad. Creo que lo conozco demasiado bien. Él tomará una decisión, pero debe estar convencido al cien por cien. No está en la edad ni en el momento de su carrera para pensar en ello. Dentro y fuera de la cancha, marca la diferencia. 34 años no son suficientes para un portero", expuso.

¿Y Lewandoswki? "Miro al equipo y el relevo generacional se viene dando desde hace varios años. Muchos jugadores han terminado o pronto terminarán sus carreras. Entran los jóvenes. Con gente joven aprendo muchas cosas. Esto le da una potencia añadida. Aunque pronto cumpliré 36 años, tengo fuego dentro de mí. Aparte de mi familia, nadie de fuera podrá influir en mi decisión. Esta selección tiene futuro. Algo se ha creado", remarcó. EFE

