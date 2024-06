Israel confirma la muerte del general beduino El Atrash y que su cuerpo está retenido en Gaza

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este lunes de que el general de brigada israelí Mohamed el Atrash, de origen beduino, falleció el 7 de octubre en el ataque de las milicias gazatíes contra el sur de israelí y que su cuerpo se encuentra retenido en la Franja de Gaza. El Atrash, padre de trece hijos, y originario de Mulada estaba destinado en la Unidad de Rastreo Beduina de la Brigada Norte de la División de Gaza. Durante los dos meses posteriores al ataque del 7 de octubre El Atrash se encontraba desaparecido y finalmente se confirmó que había sido secuestrado. Ahora se ha informado de que murió el propio 7 de octubre y de que era militar, dato que no había trascendido hasta el momento. El Foro de Familias de Rehenes ha publicado un comunicado en el que expresa su pesar por la muerte de El Atrash. "El Foro de Familias seguirá apoyando a la familia en este momento tan difícil y hasta que sus restos sean devueltos a Israel", ha apuntado la organización, según recoge el diario 'The Jerusalem Post'. Este mismo lunes el Foro de Familias de Rehenes ha publicado un vídeo grabado por milicianos palestinos en el que se puede ver a tres rehenes siendo trasladados en una camioneta hacia la Franja de Gaza. Se trata de Hersh Goldberg-Polin, Eliya Cohen y Or Levy.

