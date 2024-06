Instagram plantea la posibilidad de compartir fragmentos concretos de los 'reels' en las Historias

Instagram ha planteado la posibilidad de compartir fragmentos concretos de los 'reels' en las Historias, con el objetivo de que los creadores de contenido puedan acercar a sus seguidores la parte que le resulte más interesante de un vídeo. El responsable de la plataforma, Adam Mosseri, ha dado a conocer esta nueva característica en su perfil de la red social, donde se ha sometido a una sesión de preguntas (Ask me Anything, conocido como AMA) por parte de los usuarios. Una de las cuestiones que ha aclarado está relacionada con las nuevas herramientas dirigidas a los creadores de contenido, que pronto podrán reorganizar su 'feed' y determinar qué aspecto desean que se muestre, aunque no ha dado más detalles sobre cuándo se podrá cambiar este apartado. Otra de las propuestas guarda relación con la posibilidad de editar la duración de cualquier vídeo subido a la plataforma que se quiera compartir también a través de las Historias, tal y como ha avanzado el 'influencer' Lindsey Gamble en su perfil de Threads. Instagram ya permite compartir 'reels' en las Historias de la plataforma, accediendo al vídeo en cuestión y escogiendo la opción 'Añadir a historia'. Al hacerlo, sin embargo, se comparte el vídeo desde el principio y no se puede adelantar a una parte de este. Mosseri ha dicho que se debería poder limitar o elegir la longitud del fragmento de vídeo que se quiera compartir, para elegir una parte concreta de un 'reel' para llevarla al apartado de Historias de la plataforma. El directivo, que ha reconocido que es "una buena idea" para los creadores de la red social, ha dejado caer al final del vídeo que hablará con su equipo de desarrollo para proponérselo.

