Feijóo lamenta que ningún ministro acompañe al Rey en su viaje por países bálticos, un hecho que el PP ve "inédito"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este lunes que ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez acompañe al Rey Felipe VI en la mayor parte de su viaje "tan simbólico" por los países bálticos, un hecho que el portavoz del PP, Borja Sémper, ha tildado de "inédito" y "lamentable", subrayando que eso no ocurría en "el pasado". El portavoz del PP, Borja Sémper, ha calificado de "inédito" y "lamentable" que el Rey Felipe VI haya iniciado su primera gira por los países bálticos sin ir acompañado de ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, "es algo que en el pasado" no se producía. En concreto, el Rey inició este domingo su primera gira por los países bálticos sin ir acompañado por ningún ministro, como es lo habitual. Además de los preceptivos encuentros con las máximas autoridades de Estonia, Letonia y Lituania, el monarca va a visitar a las tropas españolas desplegadas en estos dos últimos países en el marco de los esfuerzos de la OTAN para proteger el Flanco Este frente a la amenaza rusa. Sin embargo, al final el Gobierno anunció este domingo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañará este martes a Felipe VI en Letonia en su visita a las tropas desplegadas en el país. HA MOSTRADO "EL COMPROMISO" DE ESPAÑA CON SUS ALIADOS Feijóo ha criticado que ningún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez acompañase al monarca cuando arrancó su viaje este domingo. "Lamento que ningún ministro le haya acompañado en la mayor parte de un viaje tan simbólico", ha afirmado. Dicho esto, en un mensaje en su cuenta oficial en la red 'X', el líder de los 'populares' ha señalado que el Rey ha mostrado "el firme compromiso de España" con sus aliados "visitando a nuestros militares desplegados en Estonia, Letonia y Lituania". Previamente, en una rueda de prensa en la sede del PP, se ha preguntado a Borja Sémper cómo valora que el Gobierno dejara solo al Rey en esta visita a los países bálticos pero luego rectificara enviando a la ministra Robles. El portavoz de los 'populares' ha señalado que quería ser "prudente" porque no quería "provocar más problemas de los que ya genera este Gobierno". "Pero es verdaderamente inédito, por no decir lamentable, que tengamos que estar posicionándonos sobre algo que en el pasado no ha existido. Y lamentablemente si tú tienes un mal gobierno ocupado en otras cuestiones pues pasan estas cosas, lamentablemente", ha agregado después.

