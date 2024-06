Cristina Fernández sale en defensa de las Campos tras el anuncio del embarazo de Alejandra Rubio

Después del revuelo mediático que ha causado la noticia del embarazo de Alejandra Rubio muchos han sido los rostros conocidos que han opinado públicamente sobre este bombazo. Hace unos días podíamos hablar con Cristina Fernández, amiga de María Teresa Campos, y no dudó en salir en defensa de la joven. "Yo entiendo que cosas tan íntimas las quieras contar tú, en el ambiente que quieras y con la gente que tú quieras" confesaba ante la prensa y aseguraba que "aquí lo más importante son ellos, que les vaya bien, que vaya todo bien". Haciendo gala de su buena relación con la familia, la periodista no dudaba en mandar un mensaje a los medios: "Cuidarles un poquito, porque ya sabes que estas cosas nos estresan mucho, y mandarles muy buenos deseos, que es lo que querría la maestra Campos, a la que yo adoraba". Además, Cristina nos desvelaba que "cuando me he enterado de esto, me he acordado mucho de Teresa porque fue su cumpleaños esta semana y o la llamaba siempre en su cumpleaños. Y yo creo que a Teresa le hubiera hecho ilusión". De esta manera, la periodista dejaba claro que no hay que hacer ningún drama de esto porque "un bebé siempre es una buena noticia, así que espero que les vaya muy bien. Yo a esa familia la quiero mucho. He querido mucho a Teresa, sé que para ella esa vida nueva hubiera sido una alegría, porque además ella fue una abuelaza y hubiera sido una bisabuelaza. Y desde donde esté, seguro que ha dicho... Quiero que va a traer cosas bonitas, así que espero que sea así".

Compartir nota: Guardar Nuevo