Almeida critica que la izquierda "banalice" delitos de odio al tildar de "LGTBIfobia" el cartel municipal del Orgullo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes que la izquierda "banalice" los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI al tildar de "LGTBIgobia" el cartel municipal por el Orgullo 2024, en el que se pueden observar zapatos de tacón, copas, preservativos y osos de peluche. "Yo puedo entender las discrepancias que haya sobre el cartel, lo que no puedo entender es que se diga que esto es LGTBIfobia porque esto es banalizar los delitos de odio en el ámbito del colectivo LGTBI", ha valorado el alcalde ante los periodistas desde la sede del Ayuntamiento de la capital. Así, y en relación a algunos de los símbolos que aparecen en el cartel, ha justificado que las copas simbolizan "una fiesta", mientras que ha aludido al Ministerio de Sanidad para asegurar que los condones son los que "ha acordado para las fiestas del Orgullo durante varios años para prevenir las enfermedades de transmisión sexual". También y sobre los tacones, ha señalado que la carrera de tacones en Chueca es "uno de los elementos principalísimos del Orgullo" y una de las jornadas en las que el Orgullo "más luce". "No sé qué problema puede haber en que haya los tacones en el cartel", ha apostillado. UNA CAMPAÑA "ACORDADA" CON COMERCIANTES DE CHUECA "Hay algunos que se han precipitado, hay algunos que se han lanzado a criticar sin saber, es el día de la marmota para decir que este Gobierno es homófobo y lo que hay es una campaña festiva de celebración del Orgullo acordada, por cierto, con los comerciantes de Chueca, no es una campaña unilateral del Ayuntamiento", ha explicado Martínez-Almeida. En este caso, ha subrayado que la campaña se va a centrar en el colectivo de mayores de 65 años y ha afirmado que quien diga que esto contribuye a la homofobia lo que está haciendo es "banalizar" estos comportamientos. Considera el regidor, de la misma forma, que la izquierda debería "dejar de patrimonializar" al colectivo LGTBI y cree que algunas personas no "representan necesariamente a todo el conjunto del colectivo". "Yo también le puedo decir que hay muchas personas del colectivo que no han mostrado su disconformidad con este cártel y creo que es legítimo mostrar la discrepancia, lo que creo que no es legítimo es decir que esto es homofobia o que esto quiere decir que queremos acabar con el Orgullo", ha defendido. En la misma línea, Almeida ha insistido no hay "humillación ni intención de humillar" con esta campaña sino una "intención de aprovechamiento por parte de determinados partidos políticos". "El Orgullo nace con José María Álvarez del Manzano, crece con Alberto Ruiz Gallardón y el World Pride Guy lo trae Ana Botella a la ciudad de Madrid. Y con este alcalde se lleva celebrando con total normalidad y sin ningún tipo de incidente durante cinco años, y así va a ser, se lo garantizo, durante mi mandato", ha reivindicado.

