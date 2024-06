Una cadena humana recorrerá este domingo Saint Denis (Francia) contra la extrema derecha

Una cadena humana convocada por el gobernador de Saint Denis, Stéphane Troussel, recorrerá este domingo las calles de esta localidad a las afueras de París para "resistir ante las amenazas que pesan" sobre Francia y contra "un proyecto que da la espalda a los valores de la República", en referencia al avance de la extrema derecha. "Desde el domingo 9 de junio, muchos de ustedes me expresan su cólera y su preocupación, pero también su deseo de implicarse, de movilizarse para expresar nuestro apego a la República, a Francia, a Seine-Saint-Denis, este territorio joven, obrero y mixto en el que nos movemos. Y por eso os doy cita precisamente este domingo 23 de junio a mediodía en el canal Sena-Saint-Denis", ha manifestado en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. Troussel ha motivado la organización de este evento por la "situación excepcional" que vive el país galo desde que la ultraderecha de Agrupación Nacional arrasase en las elecciones al Parlamento europeo el pasado 9 de junio. "Los valores de solidaridad, igualdad y libertad están seriamente en peligro. La preocupación es fuerte especialmente en Seine-Saint-Denis, por lo que representa, una zona joven, popular y mixta, lo que podría ser más que nunca el blanco de los que la caricaturizan y la insultan", ha advertido en un llamamiento a los ciudadanos para que asistan al acto de este domingo. En ese sentido, el político ha hecho alusión al "orgullo de ser una región diversa y popular" con una "extraordinaria creatividad (...) alejada de los tópicos". Así, ha invitado a la ciudadanía a asistir a la marcha y mostrar "el bello rostro de una Francia polifacética", acusando a "algunos" de querer borrarla. "No queremos ser las primeras víctimas de un proyecto que da la espalda a nuestros valores. Porque amamos Francia, su República y sus valores, no queremos rendirnos", ha señalado. La marcha, convocada por el político socialista, realizará un recorrido de 9,3 kilómetros, en referencia a este municipio de la región parisina conocido con el número 93.

