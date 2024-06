Sylvinho: "Tenemos que jugar nuestro mejor partido... pero nosotros soñamos"

Dusseldorf (Alemania), 23 jun (EFE).- El brasileño Sylvinho, seleccionador de Albania, ensalzó este domingo el juego de la selección española y el trabajo de su técnico, Luis de la Fuente, pero destacó la ilusión de sus jugadores y dijo que sueñan con estar en los octavos de final de la Eurocopa.

"España nos acogió a mí y a mi familia. Tengo una vida allí y mis hijos nacieron allí. El destino es bonito, jugar contra la selección española será bonito. Es un equipazo, buen entrenador... es un día inolvidable para mí", declaró en el Merkur Spiel Arena de Dusseldorf, en una rueda de prensa completamente en español.

Con pasado en el Celta y en el Barcelona, Sylvinho se mostró muy orgulloso des su trabajo en Albania, a la que llegó hace un año y medio.

"Pero yo estoy encantado de ser el entrenador de Albania, hicimos una gran clasificación y llegar contra España vivos en el 'Grupo de la Muerte' es.. ostras. Mañana a jugar contra los mejores del mundo", apuntó.

"Llevamos un año y medio trabajando. Vivo allí. Hemos visto un crecimiento muy grande de todos. Estamos orgullosos, somo un país de tres millones en Albania y nueve fuera. Vi una generación que no habían visto jugar un Europeo y estar aquí es una gran señal. Es un espectáculo estar vivo. Tenemos que dejarnos la piel, jugar nuestro mejor partido. Si jugamos nuestro mejor partido, tenemos posibilidades", añadió.

El brasileño comentó el gran momento de España: "Tiene ADN especial. Juega muy fino, con jugadores de calidad. Pero esta España tiene algo mas, es vertical. Un gran juego por dentro y por fuera. Una marcha más. También muy organizada a nivel defensivo, deja pocos espacios, buena presión...".

"Es el mejor equipo del grupo y está claro. Es un equipazo, mañana nos toca un partido muy difícil. Pero tengo gente con mucho coraje, con mucha ilusión", avisó.

"Muchos dijeron hace cinco meses que Albania estaba fuera. Pero siempre creímos en nuestro país. Soñamos, queremos y es posible, porque en 90 minutos puede pasar de todo", señaló.

El partido ante España es uno de los más importantes de su carrera: "Partido inolvidable por jugar contra España, es como jugar contra Brasil. Soy brasileño y español. Jugamos contra Italia, contra Croacia, ahora toca España. Hay partidos que hay que prepararlos bien. La situación te lleva a que sea el más importante. Pero todos son importantes. Siempre el más importante es el próximo".

Sylvinho fue a ver a España ante Italia en el estadio de Gelsenkirchen.

"Fui con Zabaleta. Es un equipo que te impresiona. Mucha calidad, muchos jugadores buenos, gran trabajo de Luis de la Fuente. Ataca muy bien por dentro y fuera. Les conoce desde hace muchos años, muy bonito ese tema. Pero tenemos coraje, vamos a darlo todo y nuestro país está muy orgulloso de nosotros", manifestó.

España jugará con los menos habituales, algo que no preocupa a Sylvinho.

"El segundo equipo de España puede jugar la final y ser favorito. No tenemos tiempo de pensar en lo que va a hacer España. Tenemos que pensar en lo que podemos hacer. Va a salir motivada porque es un torneo de altísimo nivel", dijo.

Tampoco quiso vaticinar una campeona porque no ha visto muchos partidos.

"No he visto un partido y me dijeron que disfrutara... Trabajamos desde hace 10 o 12 días sin parar. Vi nuestro grupo y España... limpió uno, limpió otro... No estoy capacitado para decir los favoritos, pero sois (España) uno de ellos. Pero ojo con Italia y Croacia. Estamos disfrutando. Aprendiendo muchísimo también. Ojalá podamos pasar", comentó.

Albania se adelantó tanto ante Italia como ante Croacia, pero no pudo mantener la ventaja.

"Ponerse por delante no es fácil, pero nosotros es la segunda vez que jugamos este torneo y tenemos jugadores jóvenes muy buenos que están aguantando muy bien, están dando la cara. Esto es un poco la experiencia del campo. Nosotros vamos mejorando, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que gestionar mejor", valoró.

El empate puede valer a Albania: "Ningún entrenador prepara algo para empatar. Se va a ganar. Aunque se sea inferior. Luego si faltan 5 minutos... Nuestra posibilidad pasa por ganar España. Luego miraremos el escenario en los últimos minutos. Pero es imposible preparar algo para empatar".

Además, no quiso comentar el caso de Mirlind Daku, delantero del Rubin Kazan sancionado con dos partidos de suspensión por entonar cánticos contra Macedonia del Norte.

"Estamos para jugar al fútbol. Hablamos de fútbol, queremos hacer fútbol. Nuestro rollo es ese. De lo demás no tenemos mucho que comentar. No podemos perder energía en algo que no sea en nosotros y España", sentenció. EFE

