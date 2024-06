Steve Clarke reclama un penalti y no entiende por qué no intervino el VAR

Dusseldorf (Alemania), 23 jun (EFE).- Steve Clarke, seleccionador de Escocia, reclamó este domingo un penalti no señalado en la derrota por 0-1 contra Hungría, que supone la eliminación de su equipo, y remarcó que no entiende por qué no fue revisado por el VAR.

"Si señalan ese penalti, podría haber sido una noche diferente", apuntó en rueda de prensa en el Stuttgart Arena, donde admitió su "tristeza y decepción" por la eliminación a última hora de la Eurocopa 2024, sin la opción incluso de ser tercero de grupo.

"Tuvimos mucho el balón, pero probablemente no creamos lo suficiente, aunque creamos algunas ocasiones para marcar un gol", valoró el entrenador, que consideró el partido "parejo". EFE

id/jl