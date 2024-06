La UE denuncia un "ciclo de sufrimiento" en Gaza tras uno de los días más letales de la guerra

El máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, ha denunciado un "ciclo de sufrimiento" en la Franja de Gaza en repulsa a uno de los días más sangrientos desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás. Un ataque israelí ocurrido el sábado el campo de refugiados de Al Shati se saldó con al menos 40 fallecidos, después de que horas antes otras 22 personas murieran en otro bombardeo próximo a las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Israel ha defendido respectivamente que el ataque contra Al Shati y alrededores iba destinado contra dos posiciones de Hamás y que no tiene constancia de que haya atacado directamente la sede humanitaria. Sea como fuere, Borrell ha enumerado la absoluta falta de progresos a la hora de resolver un conflicto que se expande y se agrava a cada día que pasa. Los rehenes en manos de las milicias palestinas "siguen bajo cautiverio", mientras que el riesgo de "un conflicto abierto entre Israel y Hezbolá es cada día más "real". Además, en Cisjordania "ya se avecina el colapso económico mientras aumenta la violencia" del Ejército israelí y los colonos contra la población palestina. "La falta de respeto a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad de la ONU", que instan a la actuación de ambas partes con respeto al Derecho Internacional, "es flagrante y todavía continúa, y sigue sin existir una mejoría en el acceso y la entrega de ayuda humanitaria". Borrell, en particular, se declara "consternado" por declaraciones como las efectuadas por la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Cindy McCain, o por la Organización Munidial de la Salud sobre la situación crítica que atraviesa el enclave gazatí en este aspecto, mientras la oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas continúa documentando "ataques tan desproporcionados como indiscriminados". "Instamos una vez más a todas las partes a poner fin a este ciclo de sufrimiento y destrucción", ha remachado Borrell en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. GAZA "AL LÍMITE" Más tarde Borrell ha firmado junto al comisario de Gestión de Crisis de la UE, Janez Lenarcic, un nuevo comunicado en el que advierten de que "la crisis de Gaza ha llegado a un nuevo límite". "La entrega de cualquier ayuda humanitaria significativa dentro de Gaza es casi imposible y el tejido de la sociedad civil se está rasgando. Los civiles que se mueren de hambre recurren a medidas desesperadas para conseguir algo de la ayuda que entra a cuentagotas", han advertido. Las organizaciones humanitarias trabajan "en un entorno inseguro hasta límites inaceptables" mientras que el anuncio de "pausas tácticas" por parte de Israel "no ha resultado en mejora alguna para la seguridad de los actores humanitarios". "Las operaciones podrían quebrar si no se toman medidas", han advertido. Mientras, la ayuda humanitaria "se acumula en las fronteras de Egipto y Jordania", incluida la financiada por la UE. Se trata en algunos casos de bienes perecederos, como comida, que podrían perderse, lo que supone "un revés importante para nuestros esfuerzos humanitarios y los de la comunidad internacional en su conjunto". En concreto mencionan 56 vuelos humanitarios organizados desde octubre, el último de ellos la semana pasada. "Hemos utilizado todas las rutas disponibles para llevar ayuda", han explicado, pero "sin acceso a Gaza es fútil". Por todo ello insisten en la necesidad de un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de los rehenes, la protección de los civiles, incluidos los cooperantes y una acción concertada para facilitar la entrega de esta ayuda "vital" para la población de Gaza.

