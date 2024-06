La afición mexicana ve con pesimismo participación de México en Copa América

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- Los aficionados mexicanos esperan con dudas y pesimismo el debut en la Copa América 2024 de su selección este sábado ante Jamaica en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Las camisetas de la selección mexicana se contaron con los dedos de una mano en bares y restaurantes desde horas del juego y varios de los que se animaron a presumir algún motivo con el verde blanco y rojo afirmaron que Jaime Lozano, seleccionador de México, no tiene la jerarquía para cambiar el rumbo.

Así lo afirma Juan Carlos, quien se paseó por la colonia Roma, en el centro de la capital del país.

"Lozano es manipulado por los federativos que no lo dejan llevar al cambio que el fútbol mexicano necesita. Yo ya no sigo tanto el fútbol como antes porque si me ha decepcionado", afirma Juan Carlos.

Un desinterés que comparte Daniel, tradicional músico callejero (organillero), que maneja un órgano con tubos, quien reconoció que ignoraba que este día jugaba México.

"La verdad no sabía que jugaban hoy. Ojalá y se le gane a Jamaica y nos decepcionen como en el Mundial de Catar", afirmó Daniel, quien carga un mono de peluche con la playera de la selección.

En la colonia Roma Norte Javier Ruiz, mesero en uno de los restaurantes de la zona, fue más optimista.

"No se puede empezar perdiendo con Jamaica porque luego vendrán rivales más fueres. Lozano no ha estado muy acertado, pero creo que en juegos oficiales luego nos sorprenden", dijo Javier.

En un tiaguis (mercado callejero), en la colonia Lomas de Sotelo de la capital, María Carreras, una corredora no profesional de maratón, lamentó las criticas al seleccionador Lozano, a quien le pidieron renovar el tri y ahora molestan porque no gana con jóvenes. "Algunos ni han jugado juntos y ya quieren que con ellos ganen la Copa América, nunca se queda bien con los comentaristas y los aficionados", dijo.

Más radical fue Luis Avilés, arquitecto hincha del club América, quien predijo el fracaso de México por haber dejado fuera de la convocatoria a Henry Martín, goleador del equipo campeón de México. "Fue una decisión injusta", comentó.

La más reciente participación mexicana en este certamen fue en la Copa América Centenario 2016 que se realizó, también, en Estados Unidos.

En aquella ocasión fue eliminado en cuartos de final por la selección de Chile con goleada de 7-0, el peor resultado para el equipo mexicano en sus participaciones esta competencia que datan desde Ecuador 1993, en la que fue subcampeón

El pesimismo de la afición mexicana se arrastra desde su reciente participación en la Liga de Naciones de la Concacaf en la que perdió la final ante Estados Unidos en Marzo pasado, en lo que fue el primer torneo oficial de Jaime Lozano en el banquillo.

Eso y que desde diciembre del 2023 México suma dos triunfo y cuatro derrotas en seis partidos; dos oficiales (triunfo ante Panamá y caída contra EE.UU.) y cuatro amistosos (venció a Bolivia y cayó ante Colombia, Uruguay y Brasil).EFE

