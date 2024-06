EEUU desmiente las afirmaciones hutíes sobre un ataque al portaaviones 'Eisenhower' en el mar Rojo

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha desmentido este sábado las declaraciones de los rebeldes hutíes de Yemen en relación a un supuesto nuevo ataque contra el portaaviones estadounidense 'Eisenhower' en el mar Rojo, calificándolas como "categóricamente falsas". "Las recientes afirmaciones sobre un ataque exitoso por parte de las fuerzas hutíes al portaaviones USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) son categóricamente falsas", ha asegurado el Ejército estadounidense en un comunicado compartido en su cuenta en la red social X. El CENTCOM ha señalado en la misma publicación que, en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de EEUU "han destruido con éxito tres buques de superficie no tripulados (USV) hutíes" en el mar Rojo a fin de "proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para los buques estadounidenses, de la coalición y mercantes". Asimismo, Washington ha confirmado que los rebeldes yemeníes, "respaldados por Irán, han lanzado tres misiles balísticos antibuque (ASBM)" desde Yemen hacia el golfo de Adén, aunque han asegurado que "no se han reportado heridos ni daños significativos" como consecuencia de este ataque. "Este continuo comportamiento maligno e imprudente por parte de los hutíes amenaza la estabilidad regional y pone en peligro las vidas de los marineros en el mar Rojo y el golfo de Adén", ha denucniado el Mando Central, reprochando a los hutíes que "afirman actuar en nombre de los palestinos en Gaza y, sin embargo, amenazan y han quitado la vida a civiles inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto" en el enclave. Así las cosas, el CENTCOM se ha comprometido a "seguir actuando con sus socios para responsabilizar a los hutíes y degradar sus capacidades militares". Estas declaraciones del Ejército estadounidense llegan después de que la insurgencia hutí de Yemen anunciara este sábado que había atacado de nuevo al portaaviones estadounidense 'Dwight D. Eisenhower' a su paso por el norte del mar Rojo en una operación llevada a cabo "con varios misiles balísticos y de crucero" y resuelta "con éxito", según el portavoz militar del grupo, Yahya Sari. Previamente, los hutíes ya aseguraron el 31 de mayo y luego el 2 de junio que habían atacado este mismo portaaviones en respuesta a los bombardeos ejecutados durante esta madrugada por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen. Estos ataques fueron también desmentidos por el Ejército norteamericano. Los insurgentes, respaldados por Irán, controlan la capital de Yemen, Saná, y zonas del norte y oeste del país desde 2015. Los rebeldes han respondido a la ofensiva israelí sobre Gaza con más de 60 ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel y han asegurado que garantizan la libre navegación del resto de barcos.

Compartir nota: Guardar Nuevo