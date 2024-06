Crónica del Escocia - Hungría: 0-1

La selección de Hungría ha conquistado este domingo en el descuento su primera victoria en la Eurocopa 2024 al superar a Escocia (0-1), ya eliminada, en la tercera y última jornada en el Grupo A, un partido en el que un gol de Kevin Csoboth en el minuto 101 evitó de momento la despedida del cuadro magiar, que deberá esperar a saber si es una de las cuatro mejores terceras para poder pasar a octavos de final. En un duelo marcado por una conservadora primera mitad y por el duro choque en el minuto 70 entre Barnabas Varga y el portero Angus Gunn, que se saldó con la retirada en camilla del atacante húngaro tras quedar semiinconsciente sobre el césped, los de Marco Rossi tuvieron que esperar al último minuto del larguísimo descuento para conseguir abrir la lata, con Csoboth convirtiéndose en el héroe de los suyos. La primera parte en el MHPArena de Stuttgart evidenció el miedo de ambos combinados, con los británicos haciéndose con el dominio del esférico pero incapaces de superar la defensa húngara. Lo intentaron con algunos centros laterales que no encontraron rematador, pero sin articular ninguna ocasión clara. La selección magiar, en cambio, estuvo a punto de rentabilizar una de sus escasas oportunidades de los primeros 45 minutos, en un chut del zaguero Willi Orban que se estrelló en el larguero en el minuto 42. Sin embargo, el marcador no se movió al descanso. Muy conservadores, los dos equipos no movieron fichas en el arranque de la segunda parte, donde todo cambió tras la acción en la que Varga quedó tendido en el terreno de juego después de llevarse un codazo involuntario de Gunn cuando trataba de rematar. En medio de la tensión palpable en el estadio, el delantero fue retirado en camilla. Escocia reclamó penalti por una posible falta de Orban sobre Stuart Armstrong, pero el árbitro argentino Facundo Tello no percibió nada. Fue en el descuento cuando los húngaros se desperezaron y comenzaron a asediar la portería británica, primero con una ocasión de András Schäfer y después con un chut de Csoboth que se estrelló en el poste. En el minuto 101, cuando el empate parecía claro, apareció Roland Sallai, liderando un gran contraataque, para ceder el balón al artillero del Újpest, que no falló con el tiempo casi cumplido. Ahora, Hungría tendrá que aguardar a los resultados de los demás grupos para conocer si es una de las cuatro mejores terceras, que se aseguran su billete en octavos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESCOCIA, 0 - HUNGRÍA, 1 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. ESCOCIA: Gunn; Ralston (McLean, min.83), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, min.89); McGregor, McTominay, Gilmour (Christie, min.83); McGinn (Armstrong, min.76); y Adams (Shankland, min.76). HUNGRÍA: Gulacsi; Bolla (Csoboth, min.86), Botka, Orban, Dárdai (Szalai, min,74), Kerkez (Zsolt Nagy, min.86); Styles (Ádám Nagy, min.61), Schäfer; Sallai, Szoboszlai; y Varga (Ádám, min.74). --GOLES: 0-1, min.90+11: Csoboth. --ÁRBITRO: Facundo Tello (ARG). Amonestó a McTominay (min.50) por parte de Escocia y a Styles (min.18), a Orban (min.26), a Schäfer (min.44) y a Csoboth (min.101) por parte de Hungría. --ESTADIO: MHPArena de Stuttgart.

Compartir nota: Guardar Nuevo