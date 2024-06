Alonso: Es lo que hay, hemos sufrido; ahora toca apretar los dientes unas cuantas carreras

Montmeló (Barcelona), 23 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó duodécimo el Gran Premio de España, el décimo del año, manifestó a EFE en el circuito barcelonés de Montmeló que "esto es lo que hay", que sufrieron "durante todo el fin de semana"; y que "toca apretar los dientes unas cuantas carreras, ahora".

"Esto es todo lo que hay. Pone un poco en valor la crono de ayer, que ya decíamos que teníamos que estar muy contentos por salir el once; porque creíamos que íbamos a estar luchando por la Q1. Y en la carrera hemos visto que igual ésa era nuestra posición. Hemos sufrido todo el fin de semana, sabíamos que iba a ser un circuito difícil para nosotros. Lo ha sido en cada práctica; y ahora, en carrera, también", apuntó a Efe este domingo, en el 'corralito' del Circuit de Barcelona-Catalunya, el doble campéon mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias en la F1 en este circuito: en 2006, el año que revalidó título; y en 2013.

"Cuando no tienes 'grip', deslizas más y desgastas más los neumáticos, así que hay una espiral que no sales de ella: no tienes ritmo y, encima, gastas más los neumáticos. Ha sido una carrera muy larga para nosotros", afirmó Fernando, de 42 años, con 106 podios en la categoría reina, siete de ellos en esta pista.

"No va a haber mejoras ni en Austria, ni en Silverstone (sede del Gran Premio de Gran Bretaña). Ojalá fuera otro deporte, en el que le pones más energías o le pones más ganas; y cambian las cosas. Las características del circuito pueden cambiar un poco el orden de la parrilla, pero es lo que hay: ahora toca apretar los dientes unas cuantas carreras", respondió a Efe el genial piloto asturiano en referencia a las próximas dos pruebas del campeonato, que se disputarán seguidamente los próximos dos fines de semana.

"Quizá como hoy, luchando por puntuar; o incluso sin puntuar. Pero aprendiendo cosas importantes en el coche. Y cuando lleguen tiempo mejores, intentar disfrutarlo y no cometer errores", añadió Alonso este domingo en Barcelona. EFE

arh