Sábado, 22 de junio de 2024 (04:00 GMT)

Israel opera en toda la ciudad de Rafah y deja más de 25 muertos en ataque a desplazados

Gaza/Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí intensificó sus ataques e incursión en el corazón de la ciudad de Rafah, sur de Gaza, como en su costado occidental, causando según fuentes médicas al menos 25 muertos en un ataque contra tiendas de desplazados -que no se atribuye- y gran destrucción en barrios residenciales. Según confirmaron a EFE fuentes palestinas, los ataques se concentran ahora en Al Auda, en el centro de la ciudad de Rafah, y en Tal al Sultan, un barrio en el noroeste. Las zonas sur y este ya están bajo su control semanas después de que los tanques israelíes iniciaran su incursión en la urbe, el pasado 6 de mayo. "Toda la ciudad de Rafah es un área de operaciones militares israelíes", dijo Ahmed al Sofi, alcalde de Rafah, en un comunicado difundido en Telegram por el grupo islamista palestino Hamás.

Armenia amplía a 145 la lista de países que reconocen al Estado palestino

Tiflis (EFE).- Armenia se convirtió en el país 145, entre los 193 que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconocen al Estado palestino y se sumó a la lista a la que recientemente llegaron Eslovenia, el pasado 4 de junio, y España, Irlanda y Noruega, el 28 de mayo. En los últimos meses, coincidiendo con la intervención militar israelí en Gaza tras los atentados perpetrados por Hamás en Israel en octubre pasado, 9 países han reconocido al Estado palestino.

Ucrania recupera terreno en Járkov, Rusia sigue avanzando en Donetsk y Kiev ataca objetivos rusos

Kiev (EFE).- Ucrania recupera terreno cerca de la localidad de Vovchansk, en la zona fronteriza con Rusia de la región de Járkov, al tiempo que las fuerzas rusas siguen ganando gradualmente terreno en la región oriental de Donetsk, según el boletín diario sobre el enfrentamiento bélico que publica el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Por otro lado, el Estado Mayor ucraniano confirmó que sus Fuerzas Armadas atacaron una serie de infraestructuras de la industria de refinería de petróleo de Rusia y otros objetivos importantes, y añadió que los ataques fueron exitosos e incluyen un almacén de drones suicidas iraníes Shahed.

Rusia está abierta al diálogo con EE.UU., pero las negociaciones deben incluir la guerra en Ucrania

Moscú (EFE).- Rusia está abierta al diálogo con Estados Unidos, pero las negociaciones deben incluir todos los asuntos de importancia, incluido la guerra en Ucrania, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo amplio, abarcador, que aborde todos los temas, incluyendo el actual, vinculado al conflicto en torno a Ucrania y la implicación directa de Estados Unidos en este conflicto", afirmó en declaraciones a la prensa rusa. El portavoz recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya se había referido a las perspectivas del diálogo con EE.UU., "pero solo si es integral".

Casi 900 personas han muerto en una peregrinación marcada por el calor extremo

El Cairo (EFE).- Casi 900 personas han fallecido durante el 'hach' (la peregrinación anual a La Meca), que terminó el pasado miércoles tras cinco días de ritual y que ha estado marcado por las altas temperaturas que han alcanzado los 51,8 grados celsius, según un recopilatorio elaborado este viernes por diferentes fuentes. Egipto es el país más afectado hasta el momento con al menos 325 decesos entre los fieles, la gran mayoría por golpes de calor, indicó a EFE una fuente médica desde Arabia Saudí, aunque el Gobierno egipcio solo ha reconocido 28 muertes de la delegación oficial formada por 50.752 personas, sin especificar el motivo de sus fallecimientos.

Al menos 25 muertos tras un asalto de los paramilitares en aldeas del centro de Sudán

Jartum (EFE).- Al menos 25 personas murieron durante un asalto contra cinco aldeas en el centro de Sudán lanzado por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informaron en un comunicado los comités de resistencia, conformados por una red de ciudadanos que asiste a los heridos y hace un recuento de víctimas durante la guerra. La información indica que las FAR atacaron las aldeas de Dar al Salam, Al Katir, Tiba y Waqui Alá, en el sur de Wad Madani, capital del estado de Al Yazira, utilizando vehículos de combate y motocicletas. Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante esta información.

Milei alude de nuevo en Madrid al caso de la esposa de Sánchez en plena tensión bilateral

Madrid (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, volvió a aludir este viernes de manera velada al caso judicial que afecta a la esposa del jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, así como a su hermano, en plena crisis diplomática bilateral. Tras recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, el mandatario habló de las "porosas manos de los políticos", sus hermanos o sus parejas, en una referencia, sin citarlo expresamente, a Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David. En su segundo viaje privado a España desde que tomara posesión, el mandatario recibió hoy la condecoración, concedida por el gobierno regional de Madrid, y entregada por la presidenta de esta región española, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que elogió su "defensa de la libertad" y el "aire fresco" que han supuesto sus medidas en Argentina.

Violenta jornada terrorista deja en Colombia tres muertos y 13 heridos

Bogotá (EFE).- Colombia vivió este viernes una violenta jornada de atentados terroristas que dejó tres muertos, entre ellos dos policías, en tanto que otras 13 personas resultaron heridas en el norte y en el suroeste del país. El hecho más grave ocurrió en la localidad de Taminango, en el departamento de Nariño -fronterizo con Ecuador-, en donde fue accionado un carro bomba en las cercanías de una estación de Policía. Allí murieron un Policía y una mujer, mientras que otras seis personas resultaron heridas por la fuerza de la explosión que causó daños en puertas y ventanas de edificaciones cercanas a la estación policial.

El embajador de Israel sale de Colombia casi dos meses después de ruptura de relaciones

Bogotá (EFE).- El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, salió este viernes del país como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por el presidente Gustavo Petro en rechazo a lo que considera un "genocidio" en Gaza. "Desde la Confederación de Comunidades Judías de Colombia despedimos con mucho pesar al señor embajador de Israel, Gali Dagan, quien deja hoy el país", manifestó esa organización en su cuenta de X en la que señaló que esto "no es un adiós, es un hasta luego". Petro, un ferviente defensor de la causa palestina, anunció el pasado 1 de mayo la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y el 8 de junio dijo que prohibirá las exportaciones de carbón al Estado judío hasta que ""detenga el genocidio" en Gaza.

Las fuertes lluvias en Guatemala dejan al menos diez muertos y aldeas inundadas

Ciudad de Guatemala (EFE).- La temporada de lluvias en Guatemala ha provocado, hasta este viernes, la muerte de al menos diez personas y la inundación de varias comunidades en la costa sur del país, informaron fuentes oficiales. Los fallecimientos se debieron a derrumbes, inundaciones, ríos desbordados y otros incidentes ocurridos en los departamentos de Suchitepéquez, San Marcos, Guatemala Quiché y Jalapa, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Uno de los incidentes mortales más recientes ocurrió el jueves por la noche, cuando un desprendimiento de tierra le costó la vida a una mujer y a un menor de edad que circulaban en su vehículo en el departamento de San Marcos, en el occidente del país, según la misma fuente.

Latinoamérica le plantea a la UE y China sus oportunidades de inversión en energía

Tegucigalpa (EFE).- Latinoamérica y el Caribe le presentaron este viernes a la Unión Europea (UE) y China las oportunidades que tiene la región para la inversión en materia de energía, a partir de los múltiples recursos que posee, en la VI Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) que se celebró en la capital hondureña. En la reunión se analizaron los desafíos y oportunidades para la seguridad energética en América Latina y el Caribe, la interconexión e integración eléctrica regional y las plataformas de cooperación en el campo energético. El secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Andrés Rebolledo, dijo a los periodistas que América Latina es rica en materia de recursos y que, dialogar con Europa y China, "es una contribución importante para indicarles que aquí hay oportunidades de inversión".

Sony negocia comprar por 1.270 millones de dólares el catálogo de Queen, según Variety

Nueva York (EFE).- La multinacional Sony Music está en negociaciones para comprar el catálogo de la música de la famosa banda de rock británica Queen por 1.270 millones de dólares, un acuerdo que no incluye los derechos sobre las presentaciones que aún hacen miembros del grupo, según ha trascendido a los medios. Otra empresa que quería obtener este catálogo, que está entre los más valiosos de la era del rock, se quedó corta al ofrecer 'solo' 900 millones de dólares, según la revista Variety. Indica además que de concretarse la compra, la transacción sobrepasaría a los mayores acuerdos de este tipo, entre ellos las publicaciones y música grabada de Bruce Springsteen que Sony adquirió por 600 millones de dólares.EFE

