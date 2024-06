Netanyahu defiende que el Ejército de Israel "se desvive" por evitar las muertes de civiles en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido este viernes que el Ejército israelí "se desvive" por evitar las muertes de civiles en Gaza y ha tildado de "falsedad" que tenga una política "deliberada" de inanición contra los palestinos de la Franja. "En términos de tratar de evitar víctimas civiles... el Ejército israelí ha llegado a extremos que ningún otro Ejército en la historia ha llegado. Los esfuerzos de Israel no tienen precedentes. Enviamos millones de mensajes de texto, panfletos, llamadas telefónicas a los civiles palestinos, renunciando al elemento sorpresa, diciéndoles que se alejen del peligro", ha asegurado el mandatario. Netanyahu ha respondido así a las críticas por la muerte de civiles en la Franja de Gaza, donde ya han perdido la vida más de 37.400 personas, a poco más de un mes para que acuda a Washington, donde pronunciará un discurso en una sesión conjunta ante la Cámara de Representantes y el Senado, con la intención de "recabar el apoyo bipartidista". En este sentido, el primer ministro israelí se ha mostrado sorprendido de que, según él mismo ha dicho, el 20 por ciento de la población estadounidense "apoye" a Hamás: "¿A quién apoyan? A estos asesinos, a estos violadores de mujeres, a los decapitadores de bebés, a la quema de civiles inocentes, a la toma de rehenes, incluidos supervivientes del Holocausto". "Pero están ahí. Y espero que no controlen la política estadounidense", ha añadido el jefe del Ejecutivo israelí en una entrevista para el portal de noticias Punchbowl News. Estas declaraciones se han producido un día después de que el propio Netanyahu haya asegurado estar dispuesto a "sufrir ataques personales" a cambio de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reciban de Estados Unidos las municiones que Washington bloquea desde hace semanas para evitar que el Ejército israelí las use contra población civil en la Franja de Gaza. Así, ha reiterado, ha pedido a la Administración Biden que acabe con la "ralentización" en la entrega de armas: "Yo le dije (al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken) 'dennos las herramientas y terminaremos el trabajo mucho más rápido'". Netanyahu ha vuelto a defender que el suministro por parte de Estados Unidos es "crucial" para derrotar a Hamás y evitar una escalada en Líbano. "De lo contrario, obstaculiza la capacidad de Israel para librar esta guerra de supervivencia y contra ese eje terrorista de Irán y sus diversos secuaces terroristas, Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen", ha aseverado. Por otra parte, el primer ministro de Israel ha negado que su Gobierno tenga una política "deliberada" de inanición en la Franja de Gaza, donde, según ha alertado la ONU, más de 50.000 niños sufren desnutrición aguda. "¿Qué política de inanición? Hemos permitido la entrada de 25.000 camiones en Gaza (...). Hemos pavimentado carreteras para que entren esos camiones, hemos abierto nuevos pasos fronterizos, hemos permitido lanzamientos aéreos y se establezcan rutas marítimas", ha dicho, al tiempo que ha denunciado que se trata de una "completa falsedad" y una "calumnia contra el Estado judío". UN PLAN PARA GAZA En cuanto al futuro "posguerra" de la Franja, Netanyahu ha vuelto a defender que "solo" Israel debe llevar a cabo la "desmilitarización sostenida" del enclave palestino, además del establecimiento de una administración civil "en cooperación con de un patrocinio interárabe y la ayuda de los países árabes". Asimismo, ha reiterado la necesidad de un proceso de "desradicalización" en Gaza para "enseñar a estas personas un futuro diferente al de aniquilar a Israel y matar a todos los judíos del planeta", y una reconstrucción que, según plantea, debería liderar la comunidad internacional.

