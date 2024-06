La Unión Africana aprueba el despliegue en Somalia de una nueva fuerza antiyihadista para sustituir a la ATMIS

La Unión Africana ha aprobado el despliegue en Somalia de una nueva fuerza para proseguir la lucha contra la organización yihadista Al Shabaab una vez concluya la retirada de su actual misión en el país africano, la ATMIS, a finales de este año. Esta nueva fuerza, ha hecho saber la Unión Africana en un comunicado, deberá recibir "un mandato político fuerte, cuyo alcance, tamaño, postura, composición y duración estén alineados con las amenazas a la seguridad existentes", de acuerdo con el comunicado publicado tras las reuniones a este respecto celebradas esta semana en Adís Abeba, la capital de Etiopía. Queda por resolver el espinoso tema de la financiación de esta nueva fuerza. Tanto la Unión Europea como la Unión Africana, explican a Bloomberg fuentes próximas a los acontecimientos, coinciden en que participen los Estados miembro de la ONU a través de "contribuciones puntuales", pero el grupo africano propone además la integración de "fuentes de financiación complementarias", sin dar más detalles al respecto. Bruselas ha sido el principal contribuyente directo a la ATMIS, con una aportación de casi 2.700 millones de euros desde 2007 pero ahora mismo los responsables europeos no parecen estar muy por la labor de continuar con la entrega de estas partidas. En su comunicado, la Unión Africana considera imprescindible que esta misión cuente con una financiación "predecible, sostenible y adecuada". Al Shabaab, que ha declarado su fidelidad a la red terrorista internacional Al Qaeda, es uno de los grupos yihadistas más sanguinarios de África y responsable de los peores atentados de la historia de Somalia. El presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, ordenó en 2022 el comienzo de una operación militar a gran escala contra los yihadistas pero la ofensiva -- a pesar de algunos éxitos notables, en parte gracias al apoyo del Ejército de EEUU y clanes locales -- es bastante irregular y todavía no ha conseguido expulsar al grupo de sus grandes bastiones en el sur del país. Es más, de un tiempo a esta parte el grupo parece haber dado la vuelta a la situación y fuentes oficiales estadounidenses bajo condición de anonimato han explicado al portal de noticias somalí, Hiraan On Line, que "Al Shabaab parece haber recuperado todas sus pérdidas durante los últimos seis meses". El asesor de Seguridad Nacional de Somalia, Husein Sheij Ali, asegura por contra a Bloomberg que Al Shabaab no ha conseguido ningún avance territorial de envergadura y garantiza que "el 90% de los territorios liberados todavía están firmemente bajo el control del gobierno". "El pueblo somalí está luchando contra ellos en todos los rincones del país", ha añadido.

