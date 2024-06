La ONU denuncia que la "anarquía" y el "caos total" en Gaza impiden la entrega de ayuda

El secretario de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este viernes que la "anarquía" y el "caos total" que se viven en la Franja de Gaza, donde "no hay autoridad en la mayor parte del territorio", están impidiendo la distribución de ayuda humanitaria. "La situación en Gaza se ha convertido en una situación de anarquía total. La mayoría de los camiones con ayuda humanitaria dentro de Gaza están siendo saqueados, porque esta es una guerra diferente a cualquier otra", ha señalado Guterres durante una rueda de prensa, en la que también ha lamentado que Israel impida a "la llamada Policía azul" (palestina) escoltar a los convoyes de la ONU. El representante de Naciones Unidos ha explicado cómo la dinámica de la ofensiva del Ejército israelí contra el enclave palestino está provocando "dificultades extremas" para distribuir la ayuda: "normalmente, en una guerra hay una fuerza que ataca, ocupa parte del territorio y luego garantiza la seguridad y la gestión de las zonas que ocupa. Aquí, tenemos ataques, bombardeos, luego los grupos se trasladan a otros lugares". Así las cosas, ha razonado Guterres, debe establecerse "un mecanismo que garantice que hay un mínimo de ley y orden que permita esa distribución". Por eso, una vez más, Guterres ha reiterado la necesidad de un alto el fuego "inmediato": "Seguir adelante con una operación militar que tiene un impacto dramático sobre los civiles no está resolviendo ningún problema". Estas declaraciones llegan dos días después de que el organismo haya anunciado este miércoles que no ha podido distribuir ayuda en la Franja de Gaza a través del paso de Kerem Shalom, controlado por Israel, a pesar del anuncio del Ejército israelí sobre "pausas tácticas" en la zona en medio de su ofensiva contra el enclave.

