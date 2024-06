De bodas a funerales: los pubs, lugares clave en la identidad del Reino Unido

Cristina Alonso Pascual

Londres, 22 jun (EFE).- Visita indispensable para cualquier persona que pise territorio británico, los pubs representan la identidad del Reino Unido, cuyos habitantes llegan a celebrar en ellos desde bodas a funerales.

De hecho, hay pocas cosas tan británicas como estas tabernas que pueblan las calles del país, incluyendo su capital, en la que se concentran casi uno de cada diez de los locales de este tipo que hay en todo el territorio nacional.

Más de una treintena de ellos recorrieron el guía y fundador de las visitas turísticas 'Historia Líquida' en Londres John Warland y el fotógrafo Horst A. Friedrichs, quienes lo cuentan ahora en su libro 'Leyendas locales, los pubs escondidos de Londres', donde representan la historia de estos establecimientos únicos, acompañada de fotografías que condensan todo su carácter.

Aunque según Warland, el concepto de 'pub' ha evolucionado a lo largo de la historia, la esencia de todos ellos –y de los incluidos en el recopilatorio publicado– es que te hacen sentir como en casa.

"Lo que caracteriza a un pub es la red social, es una vía de escape del mundo exterior a su puerta, ya sea del trabajo o de preocupaciones económicas", dijo en declaraciones a EFE sobre los locales que considera una especie de "parque para adultos".

Ante el cierre de pubs –de 2009 a 2022 cerraron más de 9.000, hasta los 38.225 a finales de ese año–, su relevancia social hace que lleguen hasta el ámbito político, incluidos los programas electorales para las próximas elecciones generales del 4 de julio.

Mientras que los conservadores indicaron que mantendrán el impuesto reducido a los bares por cada bebida que sirvan, los laboristas anunciaron que darán a las comunidades el derecho a comprar los pubs que hayan cerrado, entre otras medidas al respecto propuestas por ambos partidos.

En el libro de Warland y Friedrichs, las tabernas protagonistas son las de mayor peso en el Reino Unido: las que realmente son locales, con las que la ciudadanía se identifica y a las que ve como una especie de espacios seguros.

"No son los pubs más famosos a nivel mundial, a los que Shakespeare o Dickens podrían haber ido, sino los que los londinenses conocen y aman", especificó el guía turístico. EFE

La madera oscura de las paredes, la moqueta estampada con figuras geométricas o la luz tenue y cálida procedente de lámparas situadas sobre la barra del bar son algunas de las características que hacen únicos a estos bares, y que son, al mismo tiempo, compartidas entre ellos.

Entre los escogidos, 'Ye Olde Mitre', donde una alfombra azul con detalles en rojo, amarillo y verde recibe a los clientes, que se sientan alrededor de mesas de madera bajo un techo repleto de jarras de cerveza.

Según los autores del libro, este es uno de los pubs más complicados de encontrar en Londres, pese a situarse en la zona centro de la ciudad, donde también se encuentran otros destacados en el recopilatorio como 'The Cockpit', 'The Hand & Shears' o 'The Holy Tavern'.

Para hallar otros, será necesario tener tarjeta de transporte, como precisa el título de uno de los capítulos de la obra, como 'The Mason Arms' o 'The Park Tavern', ambas al suroeste londinense.

Independientemente de su localización, para Warland, todos están unidos por estar regentados "con pasión" por sus dueños.

"Esa es la razón por la que el libro habla de leyendas locales: ¿es el pub o es la gente?", sentenció. EFE

