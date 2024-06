CSIF augura un otoño caliente si el Gobierno sigue "condenando" a los funcionarios a perder poder adquisitivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado al Gobierno de que podría darse "un otoño caliente", con más movilizaciones u otro tipo de medidas, con el objetivo de lograr mejoras salariales para los empleados públicos y que estos no estén "condenados" a seguir perdiendo poder adquisitivo. En concreto, el sindicato ha pedido un cambio por parte del Gobierno, y que este muestre una verdadera voluntad de negociación, en lugar de estar "más entretenido" con los pactos con sus socios ya que, de lo contrario, seguirán las movilizaciones a la vuelta del verano. Así lo ha expresado el presidente del sindicato, Miguel Borra, en una entrevista este sábado en el canal 24 Horas de RTVE, recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su rechazo a la subida salarial del 2,5% para los funcionarios para este año y la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que consta de un total de 40.121 plazas. Respecto al primer punto, que se llevará este martes al Consejo de Ministros, Borra ha lamentado que la subida resulta "exigua" y "en absoluto suficiente", condenando a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo, como viene sucediendo ya en ejercicios anteriores. Además, ha criticado que esta medida llega seis meses tarde ya que, si bien se aplicará de forma retroactiva, no ha sido confirmada hasta este pasado viernes por parte de los sindicatos. Para CSIF, la solución pasa por un nuevo acuerdo salarial, que impida que los empleados públicos sigan acumulando pérdidas. Por otro lado, la central sindical ha puesto el foco en la "precaridad laboral" que se da en la administración pública, y que cree que no se va a solventar con la oferta de más de 40.000 plazas públicas en 2024 que se ha conocido esta semana. Ante el escenario actual, en el que más del 30% de la plantilla está en precario, según Borra, se requiere un auténtico plan de recursos humanos que acabe con la lacra de temporalidad. "La oferta nos parece insuficiente, y no aborda los problemas reales de la administración general del Estado, con una plantilla miy envejecida. Necesitamos una oferta que rompa con la tendencia de los últimos años y que, para empezar, pasa por eliminar la tasa de reposición", ha sostenido el responsable de CSIF. Por el momento, pese al acuerdo salarial anunciado el pasado viernes, CSIF mantiene la movilización prevista para el próximo 27 de junio frente al Ministerio de Hacienda. Esta concentración, según justifican, no solo es para exigir un incremento salarial, sino que tiene lugar para reclamar mejores condiciones laborales, la puesta en marcha de reformas pendientes, así como la mejora de la oferta de empleo público.

