Crónica del Georgia - Chequia: 1-1

Georgia y Chequia se han repartido los puntos (1-1) este sábado en la segunda jornada del Grupo F de la Eurocopa de Alemania 2024, en un duelo en el que la selección del Cáucaso, amparada por un estelar Giorgi Mamardashvili, se adelantó desde el punto de penalti antes del descanso y que los centroeuropeos igualaron al poco de reiniciarse la contienda por mediación de Patrik Schick, que acabó lesionado. Las incontables paradas del portero del Valencia frenaron a un cuadro checo volcado pero que no encontró premio y que solo pudo frenar el golpe neutralizando el tanto georgiano. Además, los de Willy Sagnol, en la última jugada, pudieron llevarse los tres puntos, pero Saba Lobzhanidze, solo ante el guardameta rival, mandó el balón a las nubes. De esta manera, ambos combinados se quedan con solo un punto en el Grupo F, que lideran Turquía y Portugal (3). Llegarán a la última jornada con opciones de pasar a octavos de final pero con la obligación de imponerse en dos duros compromisos. En el Volksparkstadion de Hamburgo, el combinado checo no encontró premio a su ofensiva primera mitad. Llegó con peligro, pero no consiguió concretar sus ocasiones, en gran parte por el acierto de un enorme Mamardashvili. El guardameta del Valencia se hizo grande para detener, ya en el minuto 2, una doble ocasión de los centroeuropeos, primero en un disparo cruzado de Adam Hlozek y luego con una mano en el rechace. El delantero del Bayer Leverkusen siguió insistiendo y consiguió superar el muro georgiano en el minuto 22, aunque la jugada quedó anulada; Mamardashvili paró su primer remate, pero en el rechace, el balón le rebotó en la cara y posteriormente en la mano antes de colarse en el fondo de las mallas. Vaclav Cerny, tras una doble pared, probó de nuevo al portero 'che', atento para desbaratar su chut y también el de Hlozek solo dos minutos más tarde. En pleno asedio de los de Ivan Hasek, llegó el tanto de la selección del Cáucaso. En el tiempo extra de la primera parte, Jindrich Stanek sacó el pie para detener un disparo a bocajarro de Guram Kashia tras un saque de falta, pero el colegiado señaló penalti por una mano de Robin Hranac. Georges Mikautadze, autor del tanto georgiano en el estreno ante Turquía, se plantó en los once metros y engañó al portero checo para poner el 1-0 justo antes del descanso, al que se llegó con otro paradón de Mamardashvili ante Patrik Schick. El atacante del Leverkusen pudo resarcirse nada más reiniciarse el choque, después de una clara ocasión de Anzor Mekvabishvili que rozó el palo; Ondrej Lingr, recién ingresado en el terreno de juego, remató en el primer palo un balón a saque de esquina, y Schick cazó el rechace para igualar la contienda (min.59). Sin embargo, menos de diez minutos después tuvo que abandonar el campo cojeando. El tanto espoleó a Chequia, que asedió sin descanso el área rival, aunque fue Georgia la que, en el último minuto del encuentro, gozó de la ocasión más clara. En la última jugada, Lobzhanidze se plantó ante Stanek e incomprensiblemente mandó alto su disparo. Con ello, las dos selecciones sumaron sus primeros puntos en un grupo que dominan Turquía y Portugal. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GEORGIA, 1 - CHEQUIA, 1 (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. GEORGIA: Mamardashvili; Kakabadze, Kverkvelia (Lobjanidze, min.82), Kashia, Dvali, Tsitaishvili (Lochoshvili, min.62); Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili (Chakvetadze, min.62); Mikautadze (Kvilitaia, min.88) y Kvaratskhelia (Lobjanidze, min.82). CHEQUIA: Stanek; Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Jurasek (Sevcik, min.81); Soucek, Provod (Barak, min.81); Cerny (Jurasek, min.55); Schick (Chytil, min.68) y Hlozek (Lingr, min.55). --GOLES: 1-0, min.45+4: Mikautadze, de penalti. 1-1, min.59: Schick. --ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Coufal (min.18), a Provod (min.40), a Holes (min.53) y a Soucek (min.81) por parte de Chequia y a Kashia (min.36), a Gvelesiani (min.82), a Mekvabishvili (min.83) y a Kochorashvili (min.95) por parte de Georgia. --ESTADIO: Volksparkstadion de Hamburgo.

Compartir nota: Guardar Nuevo