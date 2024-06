Asesinado el alcalde de Malinaltepec, en el sur de México

La Fiscalía General de Justicia del estado mexicano de Guerrero ha informado del asesinato del alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, secuestrado el pasado 20 de junio por pobladores que exigían resolver un conflicto agrario. El cuerpo de Flores ha sido hallado en la madrugada del sábado en la parte trasera de su camioneta en una carretera de la zona. El alcalde había sido golpeado por los secuestradores, que por el momento no han sido identificados, informa el periódico 'Milenio'. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ha condenado "de manera enérgica" el asesinato del alcalde. "Con profundo respeto expreso mi más sincera solidaridad y condolencias a los familiares y amigos del edil, con quienes me he mantenido en contacto", ha apuntado. También el gobierno municipal de Malinaltepec ha condenado "este acto atroz, un atentado en contra de la vida humana, que sobrepasa los límites del diálogo y de la razón". "No hay explicación alguna para privar de la libertad a un ser humano y mucho menos de arrebatarle la vida a una persona que amaba lo que hacía, que respetaba las ideologías sociales. El único pecado que cometió fué querer ver a su pueblo, a su municipio, aquel cambio que tanto anhelaba... la Transformación de Malinaltepec", ha destacado.

