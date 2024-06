Tamara Falcó, romántica y sofisticada, y Paula Echevarría, sexy salvaje. Duelo de estilo en 'Got Talent'

Paula Echevarría y Tamara Falcó son dos de las celebrities más mediáticas y populares de nuestro país, y no hay sarao que se precie, premios de moda o noches de altura que no cuente con la presencia de alguna de las dos. Sin embargo, y por sorprendente que resulte, no se conocían ni se habían visto nunca en persona hasta ahora, cuando sus caminos se han cruzado en 'Got Talent'. La marquesa de Griñón es el nuevo fichaje estrella del jurado del programa de Mediaset, cuya décima temporada está a punto de estrenarse. Este jueves se ha presentado a la prensa y, como no podía ser de otra manera, todos los focos estaban puestos en el primer y esperado duelo de estilo de la asturiana y de la hija de Isabel Preysler, cuyos looks son imitados y copiados hasta la saciedad. Y lo cierto es que no han defraudado. Cada una en su estilo han dado una lección de moda y nos han mostrado dos de las tendencias más 'in' de la temporada. Tamara, en clave romántica y delicada, y Paula, sexy y salvaje, presumiendo de su pasión por el 'animal print'. La marquesa, que está a punto de celebrar su primer aniversario de boda con Íñigo Onieva, ha enamorado con un conjunto bicolor que es pura sofisticación compuesto por un pantalón negro de talle alto, y un precioso top blanco de manga larga con un enorme lazo y escote 'off shoulder' dejando los hombros al descubierto de la firma Rinnance, cuyo precio es de 129,99 euros. Un dos piezas que a simple vista parecía un mono y con el que ha demostrado una vez más que la clave de la elegancia está en la sencillez. Paula, por su parte, ha presumido de tipazo, piernas y bronceado con un llamativo y arriesgado diseño semitrasparente de estampado 'animal print' con cuello redondo, manga larga y mini falda drapeada con remate asimétrico y lazada a la altura de la cadera. Un vestido sexy y muy favorecedor que ha combinado con sandalias de taconazo y con el que ha mostrado su lado más 'salvaje' frente a Tamara.

