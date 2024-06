Mercedes denuncia un correo electrónico anónimo que alerta de un "sabotaje" al coche de Hamilton

El equipo de Fórmula 1 Mercedes ha denunciado ante la policía que ha recibido un correo electrónico anónimo que afirma que el monoplaza del británico Lewis Hamilton está siendo "saboteado". La carta, supuestamente escrita por un miembro descontento del personal de Mercedes, fue enviada, entre otros, al jefe de equipo de las 'flechas plateadas', Toto Wolff; al presidente de la F1, Stefano Domenicali; y al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, así como a miembros de los medios de comunicación, a raíz del Gran Premio de Canadá de principios de este mes. El correo electrónico sugería que Hamilton, que dejará Mercedes para unirse a Ferrari la próxima temporada, estaba siendo objeto de un boicot en el equipo por su decisión de abandonarlo al final de este curso. Mercedes, que confía en que el correo electrónico no se haya originado dentro del equipo, confirmó a la agencia de noticias PA que investigaron la procedencia de la correspondencia y que ha puesto el asunto en manos de la policía. Hamilton, de 39 años, aseguró que no había visto el correo electrónico, que iba dirigido a los mismos destinatarios utilizados para filtrar los mensajes que se intercambiaron Christian Horner y su denunciante en vísperas de la carrera inaugural de la temporada en Baréin. El mensaje, titulado 'una potencial sentencia de muerte para Lewis', acusaba a Wolff de ser "vengativo" y decía que el austriaco, de 52 años, "está haciendo todo lo posible para vengarse de él (Hamilton)" por haber optado por dejar Mercedes por Ferrari. Además, indicaba que "en última instancia podría poner en peligro la vida de Lewis". Las redes sociales también están inundadas de acusaciones de juego sucio contra Hamilton. El piloto de 39 años respondió a las acusaciones este jueves. "Si miras a lo largo de los años, hemos sido un equipo fuerte y hemos trabajado duro juntos. Es fácil emocionarse. Necesitamos apoyo, no negatividad", señaló. El heptacampeón del mundo ha sido superado por su compañero de equipo, el también británico George Russell, en ocho de las nueve carreras disputadas en lo que va de temporada.

