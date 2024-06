Los Reyes inauguran la exposición sobre el Reinado de Felipe VI en el Palacio Real

Los actos conmemorativos para celebrar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI todavía no han terminado. Tras la intensa jornada que se vivió este miércoles en el Palacio Real, y a la que los Reyes y sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía pusieron el broche de oro saliendo a saludar al público congregado en la madrileña Plaza de Oriente, antes de ver a pie de calle el Videomapping conmemorativo de estos diez años tan especiales marcados por el "servicio, el compromiso y el deber" -nuevo lema del reinado del monarca- este jueves hemos vuelto a ver a sus Majestades. Ya si sus hijas, y todavía con la resaca de las intensas emociones vividas horas antes en el mismo escenario, Don Felipe y Doña Letizia han inaugurado en el Palacio Real la exposición "Felipe VI: Una década de la historia de la Corona de España", organizada por Patrimonio Nacional, la Diputación Permanente de la Grandeza de España y Títulos del Reino y la Fundación Cultural de la Nobleza Española. Una muestra sobre los primeros diez años del reinado de su Majestad el Rey que podremos ver hasta el próximo septiembre de 2024 en el Palacio Real de Madrid y que constan de 23 imágenes históricas sobre esta década inolvidable en la que Don Felipe ha recibido a 25.000 personas en audiencia, ha realizado 4.000 actividades, se ha reunido con 269 jefes de Estado y ha realizado 197 viajes al extranjero. Una inauguración en la que ha destacado la complicidad de los Reyes, que han intercambiado miradas orgullosas y sonrisas de lo más significativas ante alguna de las instantáneas más destacadas de esta exposición, especialmente ante la de su Majestad y la Princesa de Asturias cuando la Princesa Leonor alcanzó la mayoría de edad y juró lealtad ante las Cortes. Intentando no eclipsar a su marido con sus looks, Doña Letizia ha optado por recuperar uno de sus trajes sastre favoritos. Un conjunto de Hugo Boos en color blanco que lució hace apenas un mes y con el que ha apostado por la comodidad en su versión 'working girl'. Si ayer fue la Princesa Leonor la que lució un favorecedor dos piezas en rojo pasión, hoy ha sido la Reina la que ha escogido esta combinación tan versátil como estilosa -con una blazer entallada con hombreras y cierre con un único botón central, y pantalón de corte recto y tiro alto- que ha complementado con una camiseta de algodón blanca y las deportivas al tono de la firma Vivobarefoot que se han convertido en sus mejores aliadas desde que se fracturó un dedo del pie a principios de mayo aunque este miércoles escogió unas sandalias planas más acordes a su impresionante conjunto de seda natural en color turquesa.

Compartir nota: Guardar Nuevo