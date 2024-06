Lori Meyers reivindican 'la nueva normalidad' en Las Noches del Botánico

Lori Meyers han regresado a Madrid dentro del ciclo Las Noches del Botánico con un espectáculo repleto de temas clásicos de la banda y alguna novedad, dentro de un repertorio que cuenta con 'Emborracharme' y 'A-ha han vuelto' como punta de lanza. A las 22.15 ha hecho acto de presencia la banda encabezada por Noni, en un recinto en el que se habían agotado las entradas desde hace semanas -4.000 localidades vendidas- y con un público expectante que buscaba un hueco en la zona de pie. Previamente, la banda revelación del año en el indie, Alcalá Norte, habían hecho acto de presencia con un show que ha caldeado el ambiente, gracias a temas post punks y new wave como 'La vida cañón' o 'La calle elfo'. El concierto se ha abierto con 'Seres de luz', la canción que reivindica la 'nueva normalidad' como forma de vida. Y es que Noni ha explicado que su anterior vez en Las Noches estuvo marcada por el COVID, en el año 2021. "De verdad os lo digo, es muy especial estar aquí. La última vez todos estaban con mascarillas y lleno de sillas. Ahora volver aquí nos hace sentirnos en nuestra casa", ha comentado el cantante granadino. Después de 'Luces de neón' marcada por los bailes eléctricos de Noni sobre el escenario, ha llegado el turno de la reivindicación de primeros temas como 'Dilema' o 'Tokio ya no nos quiere'. Precisamente, fue un día como hoy hace 20 años cuando vio la luz el álbum 'Viaje de estudios'. Durante una hora han sonado grandes clásicos como 'Luciérnagas' -móviles con luz en alto-, 'Siempre brilla el sol' o el fin de este primer bloque con 'Emborracharme', todas ellas acompañadas de un espectáculo de audiovisuales más refinado y espectacular que nunca. También ha habido tiempo para las colaboraciones sorpresa, como la de Annie B. Sweet en 'Primaveras' -esta vez, la habitual Kora no ha estado acompañando a la banda en otro tema reciente-. Y después del parón y la petición de bises de los asistentes, ha llegado el momento de los saltos. No sin antes haber hecho una pequeña reivindicación de su tierra con 'Rumba', con la guitarra española y voz para poner en valor "las raíces". 'A-ha han vuelto', 'Hacerte volar' y 'Emborracharme' han puesto el broche de oro a una noche con luna llena y un público que ha acogido a Noni en la última canción hasta llevarlo de nuevo al escenario donde ha vuelto la nueva normalidad, una vez más.

