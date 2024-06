Britvic rechaza la oferta de compra por más de 3.600 millones de Carlsberg

El fabricante británico de refrescos Britvic ha rechazado una nueva oferta de compra por parte de la cervecera danesa que rondaba los 3.110 millones de libras (3.680 millones de euros), según ha informado la empresa en un comunicado. En concreto, el pasado 11 de junio, Britvic recibió una propuesta no solicitada de Carlsberg Group respecto de una posible oferta en efectivo para adquirir la empresa a un precio de 1.250 peniques por acción. En este sentido, la británica ha indicado que esta era la segunda propuesta planteada por la danesa, que había realizado una primera oferta el pasado 6 de junio a un precio de 1.200 peniques por acción de Britvic. Tras considerar cuidadosamente esta segunda propuesta, la junta de Britvic concluyó que "infravalora significativamente" a la empresa y sus perspectivas actuales y futuras, por lo que rechazó por unanimidad la oferta el 17 de junio. "La junta sigue confiando en las perspectivas actuales y futuras de Britvic", ha señalado la dirección de la británica, aunque, en reconocimiento de sus deberes fiduciarios, considerará cualquier propuesta adicional según sus méritos, aunque no existe certeza de que se hará una oferta en firme por la compañía, ni sobre los términos de dicha oferta, en caso de que se hiciera alguna. De su lado, Carlsberg ha defendido que la propuesta planteada representaba "una oportunidad convincente" para que los accionistas de Britvic obtengan una valoración atractiva por su inversión y ha asegurado que, tras ser rechazada, "Carlsberg está considerando su posición". De tal modo, ha subrayado que adopta un enfoque disciplinado para evaluar las oportunidades de adquisición y sólo procederá con una transacción que sea estratégica y financieramente atractiva para Carlsberg, añadiendo que su oferta, si se realizase, probablemente será únicamente en efectivo y financiada completamente con deuda. Según el reglamento del mercado británico, Carlsberg tiene de plazo hasta el próximo 19 de julio para anunciar su intención firme de hacer una oferta por Britvic o confirmar que no tiene intención de hacer una oferta.

