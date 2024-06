Vicky Martín Berrocal arrasa en su gran noche con un vestido ceñido perfecto para las mujeres con curvas

Vicky Martín Berrocal ha vivido este miércoles una de las noches más especiales de su vida. La diseñadora, que atraviesa por el momento más dulce de su vida, ha recibido el Premio Ondas por su podcast 'A solas con...', donde la hemos visto presumir de su faceta de entrevistadora con celebrities de la talla de Sebastián Yatra, Eva Longoria, Victoria Federica, Amaia Salamanca o Cristina Pedroche. "Es el premio más importante que me han dado en la vida" ha confesado muy emocionada a su paso por el photocall, donde ha acaparado todas las miradas con el impresionante look que ha escogido para su gran día. Demostrando una vez más que es la mejor embajadora de su firma de moda, 'Victoria', Vicky ha lucido un vestido de invitada que es pura sofisticación y que favorece a todo tipo de cuerpos, especialmente a las mujeres con curvas como ella. Un ajustado diseño midi en color rosa empolvado casi nude con la parte superior tipo capa asimétrica y drapeados estratégicos en la zona de la cintura creando un efecto 'vientre plano' favorecedor a más no poder. Un vestido con el que ha presumido del tipazo que se le ha quedado a base de ejercicio físico y cambiar su alimentación, y que ha combinado con sandalias doradas y bolso de mano de lentejuelas al tono. ¡Impecable! "Qué fuerte, un Ondas, no me lo creo, no soy consciente, sé que me van a dar pero es que estamos hablando de que me han dado a Podcast revelación por 10 episodios de la primera temporada, diez mujeres maravillosas, que no sabían dónde venían, no tenían ninguna referencia... solo confiaron en mí. Se han desnudado y las 10 primeras mujeres son las que han conseguido este Ondas" ha confesado, reconociendo que todavía "no es consciente", aunque tampoco quiere serlo, de lo que ha logrado con su podcast. ¿Se ve entrevistando a la Reina Letizia?: "Ya me hace gracia, ya no os parece difícil nada. El otro día me escribió gente diciendo ya se tendrá que sentar hasta el Rey… sí, claro" ha exclamado con humildad, dejando claro que pese a todo "no hay que dejar de soñar porque cuando empecé este proyecto jamás tuve el reto de conseguir nada". "Esto que me pasa hoy es algo que no esperaba, solo quería hacer un Podcast y quería ser libre para sentar a quien yo quisiera, que nadie me diga lo que tengo que hacer, esa libertad me la enseñó Jesús Quintero. Él era el hombre más libre en la comunicación, vengo de ahí, yo quería eso a costa de lo que fuera" reconoce, dedicando el premio al inolvidale presentador de 'El loco de la Colina'. Como confiesa, "es el mejor momento de mi vida. De todo saco algo maravilloso, la vida siempre me ha tratado bien ,pero creo que desde que cumplí los 50, ha sido el año más bonito de mi vida". Una felicidad en la que su relación con Enrique Solís -que en esta ocasión prefirió no acompañarla para no eclipsar el galardón- tiene mucho que ver, aunque una vez desmentidos los rumores de crisis que les rodearon hace varias semanas, prefiere no dar detalles sobre su noviazgo. "Estoy feliz, todo en orden, todo bien en la vida" ha afirmado esquiva, dejando en el aire si le gustaría entrevistar al empresario en su podcast. Tampoco ha querido dar su opinión sobre la noticia del momento, el embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Es que estoy viviendo el día, me he ido con el Alcalde al Ayuntamiento, completamente centrada en uno de los días más importantes de mi vida" ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo