Telefónica abona este jueves un dividendo de 0,15 euros por acción

Este jueves, 20 de junio, Telefónica abonará el primer tramo del dividendo de la compañía con cargo a las reservas de libre disposición, el cual ascenderá a 0,15 euros brutos por título. Los accionistas de Telefónica acordaron el pasado abril un dividendo de 0,3 euros brutos por título con cargo a las reservas de libre disposición para 2024 y pagadero en dos tramos, el primero de ellos --0,15 euros-- se abonará este jueves, mientras que la segunda parte --también de 0,15 euros-- se desembolsará el próximo 19 de diciembre. Sobre los 0,15 euros por título que abonará Telefónica se practicarán las retenciones exigidas por la normativa aplicable. EL ESTADO COBRARÁ 85 MILLONES En este contexto, el Estado cobrará hoy un total de 85,05 millones de euros en dividendos de Telefónica debido a la participación del 10% que posee de la teleco a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El paquete accionarial de la SEPI en Telefónica está compuesto actualmente por 567.016.696 títulos, por lo que en junio recibirá un total de 85,05 millones de euros brutos --cifra sobre la que se aplicarán las retenciones fijadas por normativa-- y en diciembre (si su participación se mantiene igual) cobrará otros 85,05 millones de euros, con lo que la retribución total en 2024 ascenderá a 170,1 millones de euros. La SEPI culminó el pasado 20 de mayo el mandato del Gobierno de adquirir hasta el 10% de Telefónica, una operación cuyo importe se elevó hasta casi 2.285 millones de euros y que estuvo marcada por el sorpresivo desembarco de la operadora saudí STC en el capital de la teleco española, de la que en septiembre de 2023 adquirió el 9,9% --un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros-- por 2.100 millones de euros. Precisamente, STC recibirá este jueves un total de 42,26 millones de euros en dividendos por su participación directa del 4,9% en Telefónica, mientras que por el 5% que mantiene en derivados financieros no obtendrá retribución. La operadora STC, que está controlada en un 64% por el fondo soberano saudí (Public Investment Fund, PIF), cuenta en estos momentos con un total de 281.772.449 acciones directas de Telefónica --representativas del 4,9% del capital social de la compañía-- y con 287.522.907 títulos mediante derivados financieros (5%). Si STC no modifica su peso en Telefónica y hace efectiva su participación mediante derivados financieros hasta el 16 de diciembre de 2024 --la última fecha en la que los títulos de la compañía cotizarán con derecho a dividendo antes del abono del segundo tramo de 0,15 euros por acción--, la operadorá saudí recibirá a finales del ejercicio otros 85,39 millones de euros. En ese escenario, la compañía saudí recibiría en 2024 un total de 127,65 millones de euros, mientras que si no hace efectiva su participación indirecta y nada cambia hasta entonces su retribución vía dividendos de Telefónica en el conjunto del ejercicio se quedará en 84,52 millones de euros (cobraría otros 42,26 millones de euros en diciembre). Por otro lado, el paquete accionarial de CriteriaCaixa --el 'holding' de la Fundación Bancaria la Caixa-- en Telefónica asciende a 287.925.060 títulos (5,007% del capital social de la empresa), por lo que hoy recibirá 43,18 millones de euros en dividendos de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. No obstante, se prevé que CriteriaCaixa alcanzará el 10% del capital social de Telefónica para situar su participación al mismo nivel que la que tiene el Gobierno a través de la SEPI con el objetivo de apoyar la estabilidad accionarial de la empresa. Un 10% de Telefónica supone 567.016.155 acciones, por lo que, en caso de que CriteriaCaixa logre alcanzar esa posición antes del 16 de diciembre de 2024 tendría derecho a cobrar alrededor de 85,05 millones de euros a finales de año y un total de 128,23 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

