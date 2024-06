PP acusa a MM de buscar polémica con Milei y replica que la "deslealtad institucional" es la de Sánchez con Madrid

El portavoz de PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha acusado a Más Madrid de buscar crear una polémica con la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a la capital y le ha replicado que la "deslealtad institucional" es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la Comunidad de Madrid. Díaz-Pache ha argumentado en los pasillos de la Cámara que Más Madrid intenta "hacer parecer que este dirigente extranjero fuera algo distinto a un presidente democráticamente elegido" y lo ha contrapuesto con las "narcodictaduras caribeñas" con la que, ha afirmado, Más Madrid es "absolutamente blandito". El portavoz descrito que "todo son problemas" con la visita de Milei porque "no es compatible con sus ideas", las de "la libertad". "Consideramos que es una visita normal, institucional. En el burofax que Más Madrid ha mandado a la Comunidad reclamando que no se le entregue mañana la Medalla Institucional, Más Madrid ha criticado la "deslealtad institucional" que ve en este hecho. Pache ha respondido que "lo que es desleal" es el Gobierno de España que está "todo el día atacando a la Comunidad de Madrid". "Trae aquí personas inmigrantes sin avisar a dónde van a ir, cuáles son los planes, qué financiación nos pueden proporcionar para atenderles... Permanentemente está atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso es una profunda deslealtad institucional, no recibir a un dirigente extranjero, independientemente de que le reciba también el Gobierno de España", ha defendido Díaz Pache.

Compartir nota: Guardar Nuevo