Más Madrid pide por carta a Ayuso que no condecore a Milei con la Medalla Internacional

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha pedido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no condecore al presidente de Argentina, Javier Milei, con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Así figura en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que argumentan que esta distinción se entrega a líderes extranjeros que acuden a la región en "visita oficial". Desde la formación de Bergerot han apuntado a que el presidente argentino no cumple esta condición porque se ha publicitado como "una visita privada". "No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la ley madrileña (que rige las distinciones)" expone la carta. Han apostillado que "no merece ningún caso el reconocimiento de una institución democrática" como la Comunidad de Madrid que forma parte de un "Estado social y democrático de Derecho como es España". Al hilo, han incidido en que esta distinción lo que busca es "otra confrontación con el Gobierno de España", mostrando la "máxima deslealtad" pro parte del Ejecutivo regional al "arrogarse competencias en política exterior". "Ayuso no pierde oportunidad de mostrar deslealtad a nuestro país e instituciones pero sorprende que no guarde ya las apariencias", ha espetado Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

