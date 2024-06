Irene Villa se pronuncia tras el alta hospitalaria de su exmarido Juan Pablo Lauro

17 días después de ingresar en la UCI del Hospital HM Santa Elena de Torremolinos, Málaga, con una neumonía provocada por la bacteria de streptococo, y de haber sido operado de urgencia por una infección en la pleura, Juan Pablo Lauro por fin ha recibido el alta y ya se recupera en su domicilio arropado por sus seres queridos y por su prometida, Nuria Fergó, su gran apoyo en estos durísimos momentos que poco a poco empieza a dejar atrás. Una gran noticia que el piloto argentino compartía con sus seguidores en redes sociales, agradeciendo el cariño recibido en estas casi tres semanas, y sobre la que se ha pronunciado su exmujer Irene Villa, feliz porque el padre de sus tres hijos haya superado el mayor susto de su vida. Un alta hospitalaria que ha coincidido con graduación de su hijo mayor, que ha terminado 6º de primaria y empieza ya el instituto, como nos ha contado orgullosa la periodista: "Hoy doble alegría. Le he mandado todos los vídeos, Juan Pablo se ha emocionado, obviamente, quería estar aquí viendo a su hijo" ha revelado, asegurando que a pesar de no haber podido asistir al acto, su exmarido "ha estado muy presente". "Los niños están deseando verle y hablan con él cada día" reconoce. En permanente contacto con Juan Pablo, con el que tiene una relación cordial, Irene ya hablado con él tras abandonar el hospital y, a pesar de que "el susto ha sido bastante grande", se encuentra "bien". "Gracias a Dios que reine la salud que es lo más importante. Estas cosas, cuando la vida te para, es para dar gracias y decir lo importante es la salud, el amor y ya está. Por suerte hemos salido adelante que es lo que importa" apunta. Un delicado trance en el que no ha acercado posturas con Nuria -que recientemente dejó claro en un evento que Irene no formaba parte de su vida y no tenía por qué hablar con ella- porque como ha dejado claro "lo que importa es la familia, que esté bien y ya está. Tienen que primar los niños y su felicidad, y mis hijos la verdad es que están encantados, deseando verle cuando venga a Madrid".

Compartir nota: Guardar Nuevo