Imputado el hijo del presidente de Portugal por el caso de las gemelas

Nuno Rebelo de Sousa, hijo del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido imputado por el caso de las gemelas brasileñas que recibieron un tratamiento médico millonario en un hospital de Lisboa ante las sospechas de que habría habido trato de favor. El hijo del jefe de Estado ha comunicado este miércoles a la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el caso que no tiene intención de dar aclaraciones, aunque ha admitido que estuvo presente en la audiencia, según ha podido saber la agencia de noticias Lusa. El abogado de Nuno, Rui Patricio, ha confirmado al periódico 'Público' la condición de imputado de su cliente. El Ministerio Público investiga presuntos delitos de prevaricación, en aparente competencia con abuso de facultades, delito de abuso de poder conforme a los dispuesto en el Código Penal y estafa calificada". Entre los imputados se encuentra también el exsecretario de Estado António Lacerda Sales. Tras la noticia y cuestionado por la prensa, el presidente luso ha afirmado que acababa de enterarse de la noticia y no tiene "nada que decir al respecto", considerando que "realmente no tiene nada útil que agregar, ni en términos de hechos ni en términos de apreciaciones sobre este asunto". A principios de noviembre de 2023 la cadena de televisión TVI emitió un reportaje denunciando el supuesto trato de favor que habrían recibido dos hermanas gemelas, con doble nacionalidad portuguesa y brasileña, que viajaron hasta Lisboa en 2019 para ser tratadas en el Hospital Santa Maria de una atrofia muscular espinal con Zolgensma, un medicamento cuyo tratamiento vale 2 millones de euros. El reportaje deja caer la sombra de la duda en Rebelo de Sousa, puesto que la familia de las menores era conocida de la compañera sentimental de su hijo. En un primer momento, Rebelo de Sousa negó implicación alguna, reafirmando estar disponible para ir a declarar si era necesario, pero después reconoció que su hijo le envió un correo electrónico comentándole el caso y que desde ahí se produjo un intercambio de mensajes entre este, el hospital y Casa Civil de la Presidencia, si bien negó que esta institución acelerara cualquier trámite.

