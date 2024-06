España atiende a 35.300 personas refugiadas dentro del sistema de protección internacional de más de 100 nacionalidades

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado este jueves que España atiende a 35.300 personas refugiadas actualmente dentro del sistema de protección internacional de más de 100 nacionalidades. "A día de hoy protegemos en torno a 35.300 personas dentro del sistema de protección internacional en sus distintas fases desde la fase de evaluación y deevaluación, la fase de acogida y la fase de integración y autonomía. Además, si incluimos la atención humanitaria, las cifras aumentan a casi 52.500 personas protegidas", ha asegurado en el acto de celebración de Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra este jueves 20 de junio, organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Madrid. En este sentido, la ministra ha añadido que, dentro del sistema de protección internacional en España, hay presentes másde 100 nacionalidades. Así, ha puesto en valor la "estrecha colaboración" con las entidades del tercer sector de acción social. También ha destacado el conflicto de Siria en 2015, así como la llegada de los talibanes en Afganistán en agosto de 2021. "Me gustaría destacar los 21 vuelos que trajeron a España a más de 3.000 personas, la mayoría colaboradores de nuestro país en Afganistán, y a día de hoy más de 1.000 personas afganas que reciben protección y acogida en nuestro país", ha precisado. Además, se ha referido a la invasión rusa en Ucrania en febrero del año 2022. Tras ella, ha recordado que Espapña dio respuesta a más de 200.000 personas, la mayoría mujeres, niños y niñas. De ellos, Saiz ha agregado que más de 40.000 ha encontrado en el sistema de acogida "un lugar donde recuperar fuerzas y poder plantearse una nueva vida". "El esfuerzo de España en la protección internacional podemos medirlo en cifras. En menos de 10 años hemos pasado de 1.500 plazas en 2015 a más de 19.000 plazas en 2024, o a 173 millones de euros en 2022 a más de 625 en 2024 dentro de nuestro modelo de acción concertada", ha subrayado. Por otro lado, Saiz ha reconocido que el nuevo panorama europeo "exigirá redoblar esfuerzos para combatir cualquier iniciativa que en Bruselas intente atentar contra los derechos humanos, contra las libertades civiles o contra los valores democráticos". "EL TALENTO Y LA EMPLEABILIDAD NO ENTIENDE DE COLORES" En esta misma línea, Saiz ha destacado que su "batalla" como ministra del ramo de Migraciones será "defender que el talento y la empleabilidad de las personas no entiende ni de colores, ni de origen, ni de edad, ni de estatus". "El talento es simplemente valor. Y así lo seguiré defendiendo frente a cualquier atisbo de xenofobia o de racismo", ha recalcado. Asimismo, la ministra se ha referido a las personas refugiadas, que han dicho que "dan sentido" a la acción del departamento que dirige. "Y escuchar sus historias en su propia voz es sin lugar a dudas de gran valor. No podemos perder nunca de vista que son ellas las que tienen que estar en el centro de nuestras políticas. Dentro de estas políticas, el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo es el marco en el que nos movemos", ha afirmado. Precisamente, sobre el Pacto Europeo, Saiz ha explicado que su compromiso va a ser "siempre" aplicarlo "desde una perspectiva humanista y dando prioridad a los derechos humanos". Finalmente, la titular de Migraciones ha destacado el "enorme potencial" de España. En este sentido, ha añadido que tiene "las herramientas y el talento para construir un futuro en el que el empleo". "Los derechos y la convivencia sean el eje central de una sociedad más equitativa y más justa", ha apuntado.

Compartir nota: Guardar Nuevo