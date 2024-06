El PSOE cree que Ayuso se reunirá con Milei por "jorobar" y advierte que ese no es el Gobierno que se merece Madrid

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá este viernes con el presidente de Argentina, Javier Milei, sólo por "jorobar" y advierte que ese no es el Gobierno que se merece Madrid. "No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina", ha ironizado López este jueves en los pasillos del Congreso al ser preguntado por el encuentro entre la dirigente 'popular' y el dirigente argentino. Fue este martes cuando el ejecutivo de Milei adelantó que no habría encuentros con el Gobierno de Pedro Sánchez tras la crisis diplomática que se abrió por los insultos del dirigente argentino contra la esposa de Sánchez. El único encuentro oficial del mandatario argentino será con la presidenta Ayuso, quien le concederá la Medalla Internacional de la comunidad. Un reconocimiento con el que, según el portavoz socialista, Ayuso busca "jorobar". "Un Gobierno por jorobar no es lo que se merece Madrid", ha dicho, lamentando que eso sea lo que tienen los madrileños desde "hace tiempo".

