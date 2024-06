Duro Felguera suspende un contrato en Argelia por causas ajenas y fija su consejo en 8 miembros

La compañía de energía asturiana Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suspensión del contrato de Djelfa (Argelia) por causas "no imputables" a la sociedad, al tiempo que ha fijado la composición de su consejo de administración en 8 miembros. En primer lugar, Duro Felguera acordó en la sesión de su consejo, celebrada el pasado 17 de junio, la suspensión de los trabajos del proyecto de la central térmica de ciclo combinado 'Djelfa' (Argelia). "Ante la necesidad de ajustarlo a la realidad concurrente, alterada sustancialmente desde su origen por causas no imputables a Duro Felguera y tras múltiples intentos de solución, se ha acordado la suspensión de los trabajos", ha explicado la compañía este jueves, que retrasó la publicación de esta información desde el pasado 17 de junio. En este contexto, Duro Felguera ha afirmado que promoverá las actuaciones "necesarias" para alcanzar una solución definitiva para todas las partes. Por otro lado, la firma ha avanzado que tras la celebración de su junta general ordinaria, convocada para el próximo día 28 de junio, el modelo de gobierno corporativo quedará conformado por un consejo de administración compuesto por 8 miembros. Esto se produce como consecuencia de la dimisión de los consejeros independientes José Massa y Valeriano Gómez, y la de la presidenta del consejo de administración, Rosa Aza, "por diferencias surgidas con el consejero delegado y por el cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas, --esto es la entrada de los socios industriales en la sociedad--", ha explicado la firma asturiana. Así, el consejo de administración de Duro Felguera quedaría formado por 3 miembros dominicales, 2 miembros independientes, 1 miembro ejecutivo, y 2 miembros otros externos. La compañía ha resaltado que la proporción de mujeres será del 25% --2 mujeres de 8 consejeros--, cuyo número se pretende aumentar en cuanto sea posible mediante la designación de, al menos, otro consejero independiente mujer. Inmediatamente después de la celebración de la junta general ordinaria, se constituirá el nuevo consejo de administración, que designará los cargos internos correspondientes y se constituirán, asimismo, las comisiones delegadas de éste, en particular, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la Comisión de Auditoría y Riegos y la Comisión de Sostenibilidad, cuya composición se ajustará a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los estatutos de la sociedad y el reglamento del consejo de administración. Con todo, la sociedad tiene previsto ajustarse a las recomendaciones del código de buen gobierno en "todo lo posible", ha considerado.

